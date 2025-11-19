​Budynek przedszkola w Osielsku (woj. kujawsko-pomorskie) został dwukrotnie ostrzelany. Do incydentów doszło 10 i 18 listopada, kiedy przedszkole nie pracowało. Placówkę najprawdopodobniej ostrzelano z repliki broni palnej na plastikowe kulki lub ze sportowej wiatrówki. Sprawca nie jest znany.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W Osielsku dwukrotnie ostrzelano budynek przedszkola - 10 i 18 listopada.

Strzały prawdopodobnie oddano z repliki broni na plastikowe kulki lub sportowej wiatrówki, co spowodowało uszkodzenia elewacji oraz szyby przedszkola.

W czasie zdarzeń placówka była nieczynna i nikt nie ucierpiał. Policja szuka sprawcy.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Przedszkole ostrzelane dwukrotnie

Policja szuka sprawcy, który dwukrotnie ostrzelał budynek przedszkola w Osielsku. Miało to miejsce 10 i 18 listopada. Przedszkole w czasie zdarzenia nie pracowało i nikomu nic się nie stało. Uczęszcza do niego 200 dzieci.

Strzały najprawdopodobniej oddano z repliki broni palnej na plastikowe kulki lub ze sportowej wiatrówki. Pociski trafiły w elewację budynku i szybę. Dyrekcja zgłosiła sprawę na policję.

Policjanci przyjęli zawiadomienia, przeprowadzili oględziny i gromadzą materiał dowodowy, dążąc do ustalenia i zatrzymania osoby lub osób odpowiedzialnych za te czyny - powiedziała Lidia Kowalska z zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Jak się okazuje, to nie jest odosobniony incydent. Mieszkańcy Osielska skarżą się, że podobne sytuacje miały miejsce w innych częściach ich miejscowości, m.in przy ul. Koralowej, Chabrowej i Jana Pawła II.