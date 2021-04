Ze względu na epidemię pogrzeb księcia Filipa – mimo tego, że uroczystość była królewska – odbywał się ze wszystkimi ograniczeniami sanitarnymi. Gości było tylko 30, wszyscy w maseczkach oraz w odpowiednich odległościach. Poddani mogli obserwować pochód jedynie w telewizji. Zgodnie z wolą zmarłego - pogrzeb nie miał charakteru państwowego. "Wspominamy dziś przed Tobą Filipa, księcia Edynburga, składając Ci dzięki - za jego zdecydowaną wiarę i lojalność, za jego wysokie poczucie obowiązku i uczciwość, za jego życie w służbie Narodu i Wspólnoty Narodów oraz za odwagę i inspirację jego przywództwa. Jemu, wraz ze wszystkimi wiernymi zmarłymi, udziel pokoju; niechaj im świeci światłość wiekuista; a w Twojej miłującej mądrości i wszechmocy spraw w nich dobry cel Twojej doskonałej woli; przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego" - pożegnał zmarłego arcybiskup Canterbury Welby.

Pochód z trumną księcia Edynburga na Land Roverze / /Dave Jenkins/HANDOUT / PAP/EPA

Zgodnie z wolą księcia Filipa, ceremonia nie miała charakteru państwowego, który zwykle zarezerwowany jest dla monarchów. Jest to uroczysty pogrzeb królewski.

Ceremonia, jak zapowiedział Pałac Buckingham, miała przede wszystkim nawiązywać do wojskowej kariery księcia i do jego dokonań z późniejszego okresu.

W procesji za trumną szła czwórka dzieci księcia - Karol, Anna, Andrzej i Edward, trójka wnuków - William, Harry i Peter Philips, zięć Timothy Lawrence, kuzyn David Armstrong-Jones, a także członkowie personelu księcia, którzy z racji ograniczeń nie uczestniczyli w nabożeństwie.

Trumna z ciałem księcia Filipa została opuszczona do królewskiej krypty w podziemiach kaplicy św. Jerzego, w której odbywało się nabożeństwo żałobne. Pozostanie tam do śmierci jego żony, królowej Elżbiety II, po czym zostanie przeniesiona do kaplicy króla Jerzego VI, w której również obecna monarchini zostanie pochowana.

17:08 Królowa i pozostali uczestnicy nabożeństwa opuścili kaplicę św. Jerzego

Królowa Elżbieta II oraz pozostali uczestnicy nabożeństwa żałobnego ku czci zmarłego księcia Filipa opuścili kaplicę św. Jerzego w zamku w Windsorze, w którym się ono odbywało.



Królowa, która przyjechała do kaplicy oddzielnie i weszła do niej innym wejściem niż pozostali uczestnicy uroczystości, również w ten sam sposób wyszła i odjechała do zamku królewskim Bentleyem, natomiast reszta uczestników po wyjściu z kaplicy szła piechotą.

17:06 W miejscu urodzenia księcia odbyło się odrębne nabożeństwo

Na Korfu - tam, gdzie urodził się książę Filip, odbyło się osobne nabożeństwo pożegnalne.



16:51 Odśpiewano hymn "God save the queen"

Arcybiskup Canterbury, Justin Welby, odmówił modlitwę za księcia, "dziękując tobie - za jego niezachwianą wiarę i lojalność, za jego wysokie poczucie obowiązku i uczciwości, za jego życie w służbie Narodu i Królestwu oraz za odwagę i inspirację jego przywództwa".



Po tym, jak trumna spoczęła w krypcie odśpiewano hymn Wielkiej Brytanii "God save the queen".

16:48 Poddani żegnają księcia Filipa w okolicach zamku

/ FACUNDO ARRIZABALAGA / PAP/EPA

/ NEIL HALL / PAP/EPA

16:43 Trumna jest opuszczana do Królewskiej Krypty

Trumna jest teraz opuszczana do Królewskiej krypty.





16:30 Odczytany fragment Ewangelii został wybrany przez samego księcia

Odczytany został fragment Ewangelii wg św. Jana, który to został wybrany przez samego księcia.



Cytat Marta rzekła do Jezusa: "Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga". Rzekł do niej Jezus: "Brat twój zmartwychwstanie". Rzekła Marta do Niego: "Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym". Rzekł do niej Jezus: "Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie."

16:28 Odśpiewano pieśni szczególnie bliskie księciu Filipowi

Odśpiewane zostały pieśni, które wybrane zostały przez samego księcia. Pierwszą z nich było Eternal Father. To jedna z najważniejszych pieśni, która ma szczególne znaczenie dla Królewskiej Marynarki Wojennej. Eternal Father jest często nazywany hymnem Królewskiej Marynarki Wojennej. Książę Filip zapisał się do Britannia Royal Naval College w Dartmouth w wieku 17 lat i służył na morzu podczas drugiej wojny światowej. Później zajmował szereg honorowych stopni marynarskich.



Chór zaśpiewał również pieśń Jubilat, napisany na prośbę księcia. "Jubilat w C" został napisany przez Benjamina Brittena na prośbę księcia około roku 1961.



16:25 Bezpieczeństwo sanitarne

Ze względu na bezpieczeństwo sanitarne pogrzeb śpiewem uświetnia czteroosobowy chór. Reszta żałobników nie włącza się w śpiew.



16:22 Księżna Meghan Markle ogląda pogrzeb księcia Filipa w telewizji w domu w USA

Meghan Markle, księżna Sussex, ogląda pogrzeb księcia Filipa w telewizji w domu w USA, ponieważ ze względu na ciążę lekarze nie pozwolili jej podróżować - informują w sobotę brytyjskie media.



Mąż księżnej, książę Harry przybył do Wielkiej Brytanii, by wziąć udział w uroczystościach.

16:20 Dziekan Windsoru prowadzi uroczystość

Jesteśmy tu dzisiaj w kaplicy św. Jerzego, aby oddać w ręce Boga duszę jego sługi, księcia Filipa, księcia Edynburga. Z wdzięcznymi sercami wspominamy wiele sposobów, w jakie jego długie życie było dla nas błogosławieństwem. Inspirowała nas jego niezachwiana lojalność wobec naszej Królowej, jego służba dla Narodu i Królestwo, jego odwaga, hart ducha i wiara - powiedział na początku ceremonii dziekan Windsoru.



16:00 Uroczystości rozpoczęły się minutą ciszy

O godz. 16 czasu polskiego w całym kraju byłą minuta ciszy, po czym rozpocznie się nabożeństwo żałobne. Prowadzi je dziekan Windsoru David Conner wraz ze zwierzchnikiem Kościoła Anglii, arcybiskupem Canterbury Justinem Welbym, który na koniec udzieli błogosławieństwa.



Trumna jest przykryta osobistą książęcą flagą, na niej znajdują się marynarska czapka księcia i jego szabla.





/ /Dave Jenkins/HANDOUT / PAP/EPA

15:55 W pochodzie nie szła królowa

Pogrzeb odbywa się w kaplicy św. Jerzego na zamku w Windsorze. Ciało księcia spoczywało wcześniej w prywatnej kaplicy na zamku w Windsorze.

Trumna została już przeniesiona stamtąd do bramy pałacowej, umieszczona na specjalnie zmodyfikowanym przez samego księcia na tę okazję wojskowym Land Roverze i przewieziona z powrotem do kaplicy św. Jerzego.

W procesji za trumną szła czwórka dzieci księcia - Karol, Anna, Andrzej i Edward, trójka wnuków - William, Harry i Peter Philips, zięć Timothy Lawrence, kuzyn David Armstrong-Jones, a także członkowie personelu księcia, którzy z racji ograniczeń nie będą uczestniczyć w nabożeństwie.

Ci spośród uczestników, którzy nie szli za trumną, pojechali od razu do kaplicy.

Oddzielnie od nich - królewskim Bentleyem - udała się do kaplicy Elżbieta II, która również wejdzie do kaplicy innym wejściem.

Wzdłuż trasy przejazdu trumny ustawiony był szpaler żołnierzy z różnych rodzajów sił zbrojnych.

/ PAP/EPA





15:45 Książę Filip zmarł 9 kwietnia w wieku 99 lat

Ceremonia, jak zapowiedział Pałac Buckingham, ma przede wszystkim nawiązywać do wojskowej kariery księcia i do jego dokonań z późniejszego okresu.

Poddani mogą obserwować pochód jedynie w telewizji.



Poddani, żegnając zmarłego księcia, przynoszą w okolice zamku kwiaty oraz brytyjskie flagi / NEIL HALL / PAP/EPA

Książę Filip zmarł w piątek 9 kwietnia w wieku 99 lat na zamku w Windsorze.



Jak podano, królowa Elżbieta II zatwierdziła 8-dniową - a więc trwającą do dnia pogrzebu - żałobę narodową.