Komisja Europejska zaakceptowała propozycję koncernu Microsoft, który zaoferował, iż jego pakiet narzędzi biurowych Office bez aplikacji Teams będzie tańszy niż sprzedawany razem z nią. Dzięki temu zabiegowi amerykański gigant uniknie kary, która groziła mu za naruszanie unijnych przepisów antymonopolowych.

Komisja Europejska wszczęła dochodzenie wobec Microsoftu po skardze ws. domyślnej integracji komunikatora Teams z pakietem Office. / Shutterstock

Komisja Europejska wszczęła dochodzenie wobec Microsoftu po skardze, którą w 2020 roku złożył producent popularnego w wielu firmach komunikatora internetowego Slack.

Chodziło o domyślną integrację komunikatora Teams z pakietem Office. Miało to utrudniać konkurencyjnym komunikatorom walkę o klienta. Co więcej, użytkownicy Office nie mieli możliwości usunięcia komunikatora Teams, co zdaniem skarżącego jest naruszeniem unijnych przepisów antymonopolowych.

By uniknąć dużej kary finansowej, Microsoft w maju tego roku zaproponował rozwiązanie problemu.

Komisja Europejska w piątek poinformowała, że ofertę tę przyjęła. "Zobowiązania te będą odtąd prawnie wiążące na mocy unijnych przepisów antymonopolowych" - podkreśliła KE w komunikacie.

Zgodnie ze złożoną propozycją, Microsoft ma udostępnić wersję pakietów Office bez Teams i po obniżonej cenie, a także umożliwić klientom posiadającym licencje długoterminowe przejście na pakiety bez Teams.

Koncern zapewni też interoperacyjność kluczowych funkcji między narzędziami do komunikacji i współpracę z konkurującymi z Teams produktami. Umożliwi też klientom przeniesienie danych poza Teams, aby ułatwić korzystanie z konkurencyjnych rozwiązań.