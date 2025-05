Statek Cuauhtémoc

Cuauhtémoc jest przede wszystkim jednostką szkoleniową - służy do przygotowywania meksykańskich kadetów marynarki wojennej do służby morskiej. Każdego roku uczestniczy w długich rejsach edukacyjnych, które trwają od kilku tygodni do nawet kilkunastu miesięcy. W ich trakcie okręt zawija do portów na całym świecie - pełniąc także funkcję pływającej ambasady Meksyku.

Jak wyjaśnił w rozmowie z CNN rzecznik meksykańskiej marynarki wojennej, kpt. Juan Caballero, żaglowiec odbywał coroczny rejs szkoleniowy. Trwa ustalanie liczby osób znajdujących się na statku. Trójmasztowiec "Cuauhtémoc" o długości ponad 90 metrów i szerokości 12 metrów zwodowany został w 1982 roku.