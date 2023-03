Dwa śmigłowce HH60 Blackhawk amerykańskich sił lądowych zderzyły się nad Kentucky - przekazała amerykańska armia. Los załóg nie jest na razie znany. Maszyny wykonywały standardową misję treningową.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Do katastrofy doszło ok. godz. 22 w środę (godz. 5 rano w czwartek czasu polskiego). Maszyny należały do 101. Dywizji Powietrznodesantowej, której siedzibą jest baza Fort Campbell na granicy stanów Kentucky i Tennessee - poinformowano w komunikacie amerykańskiej armii.

Los żołnierzy, którzy znajdowali się w śmigłowcach, nie jest na razie znany. Nie podano, ile osób było na pokładach maszyn.