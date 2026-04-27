W poniedziałek późnym wieczorem w mieście Bekasi, przylegającym do stolicy Indonezji, Dżakarty, doszło do zderzenia dwóch pociągów. Zginęło 14 osób, a 84 odniosło obrażenia.

Akcja ratunkowa po zderzeniu pociągów w Indonezji / YASUYOSHI CHIBA/AFP / East News

Do katastrofy kolejowej doszło na stacji Bekasi Timur. Pociąg podmiejski najpierw zderzył się z taksówką na torach, a następnie uderzył w niego pociąg dalekobieżny.

Jak poinformował Bobby Rasyidi, dyrektor generalny indonezyjskiego operatora kolejowego PT KAI, zginęło 14 osób, a 84 odniosły obrażenia.

Dodał, że najbardziej w wypadku ucierpiał wagon przeznaczony wyłącznie dla kobiet.

Na stację Bekasi przyjechało co najmniej 20 karetek pogotowia - poinformowali świadkowie, cytowani przez agencję Reutera.

Narodowa Komisja Bezpieczeństwa Transportu Indonezji wszczęła dochodzenie, aby wyjaśnić przyczyny wypadku.