W poniedziałek późnym wieczorem w mieście Bekasi, przylegającym do stolicy Indonezji, Dżakarty, doszło do zderzenia dwóch pociągów. Zginęło 14 osób, a 84 odniosło obrażenia.
Do katastrofy kolejowej doszło na stacji Bekasi Timur. Pociąg podmiejski najpierw zderzył się z taksówką na torach, a następnie uderzył w niego pociąg dalekobieżny.
Jak poinformował Bobby Rasyidi, dyrektor generalny indonezyjskiego operatora kolejowego PT KAI, zginęło 14 osób, a 84 odniosły obrażenia.
Dodał, że najbardziej w wypadku ucierpiał wagon przeznaczony wyłącznie dla kobiet.
Na stację Bekasi przyjechało co najmniej 20 karetek pogotowia - poinformowali świadkowie, cytowani przez agencję Reutera.
Narodowa Komisja Bezpieczeństwa Transportu Indonezji wszczęła dochodzenie, aby wyjaśnić przyczyny wypadku.