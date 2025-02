Co najmniej 13 osób zostało rannych w wyniku pożaru, jaki w sobotnie popołudnie wybuchł na terenie dawnej elektrowni w Moskwie. Ogień - ze względu na drewniane podłogi - bardzo szybko się rozprzestrzeniał.

Zdjęcie ilustracyjne / IMAGO/Mikhail Voskresenskiy/Imago Stock and People / East News

Do pożaru na terenie dawnej elektrowni we wschodniej części Moskwy doszło w sobotę ok. godz. 18:00 czasu lokalnego (godz. 16:00 czasu polskiego).

Niezależny rosyjski portal Meduza poinformował, że w pięciopiętrowym budynku mieści się obecnie m.in. skatepark, studio teatralne i escape roomy. Z tego powodu w sobotę było tam ponad 200 osób.

Rosyjski kanał na Telegramie "SHOT" przekazał, że pożar wybuchł na drugim piętrze, prawdopodobnie w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej.

Państwowa agencja informacyjna TASS podała, że ogień w krótkim czasie objął 800 metrów kwadratowych powierzchni budynku.

Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych stwierdziło z kolei, że tak szybkie rozprzestrzenianie się płomieni było możliwe ze względu na drewniane podłogi. Pożarowi przypisano czwarty stopień zagrożenia w pięciostopniowej skali.

Służby uratowały w sumie ponad 170 osób. "Baza", inny z rosyjskich kanałów na Telegramie, poinformował, że do szpitala trafiło 13 osób, głównie z powodu zatrucia dymem.

Na razie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych, choć jak podał "SHOT" - nie wszystkie pomieszczenia zostały jeszcze sprawdzone przez ratowników.

Akcja gaśnicza trwa, uczestniczy w niej kilkudziesięciu strażaków. Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej wszczął wstępne dochodzenie w sprawie pożaru.