Poważne ostrzeżenie duńskiej Służby Wywiadu Wojskowego FE. Agencja na łamach gazety „Politiken” oświadczyła, że Rosja prowadzi cybernetyczne szpiegostwo wobec Danii w ramach przygotowań do możliwej wojny z państwami NATO.

Rosja może planować sabotaż w Danii / Shutterstock

Rosyjskie grupy hakerskie prawdopodobnie przygotowują się do destrukcyjnych cyberataków na infrastrukturę krytyczną w przypadku eskalacji wojny lub kryzysu.

Celami ataków mogą być systemy informatyczne sektora bankowego lub energetycznego w Danii, co mogłoby utrudnić pomoc wojskową Danii w przypadku inwazji Rosji na kraje bałtyckie.

Niebezpieczeństwo pochodzi od cybernetycznej komórki GRU o nazwie "26165".

Od inwazji Rosji na Ukrainę, jednostka "26165" próbowała zinfiltrować systemy informatyczne firm i instytucji wspierających Ukrainę, w tym w branży logistyki, transportu i technologii.

Agencja w oświadczeniu dla czołowego duńskiego dziennika podkreśliła, że "państwowe rosyjskie grupy hakerskie prawdopodobnie prowadzą cybernetyczne szpiegostwo przeciwko podmiotom w infrastrukturze krytycznej, aby przygotować się do przeprowadzenia destrukcyjnych cyberataków w przypadku eskalacji wojny lub kryzysu".

Według doradcy duńskiego Narodowego Centrum Technologii Obronnych Jeppego Teglskova Jacobsena problem dotyczy nieuprawnionego dostępu do systemów informatycznych sektora bankowego lub energetycznego. Jak wyjaśnia ekspert, Rosja może wykorzystać tego rodzaju dojście do przeprowadzenia sabotażu w Danii, gdy dokona inwazji na jeden z krajów bałtyckich. Miałoby to na celu utrudnienie duńskiej pomocy wojskowej.



Jak pisze "Politiken", ostrzeżenie duńskiego wywiadu wojskowego FE zostało wydane w wyniku współpracy ze służbami wywiadowczymi innych państw europejskich oraz USA. Źródłem niebezpieczeństwa jest specjalna cybernetyczna komórka rosyjskiej służby wywiadowczej GRU.

Jednostka GRU 26165

Gazeta powołuje się na wspólny raport zachodnich służb, w którym ujawniono działalność jednostki cybernetycznej GRU pod nazwą "26165". Od inwazji Rosji na Ukrainę ta armia trolli próbowała zinfiltrować systemy informatyczne dziesiątek zachodnich firm i instytucji rządowych, ukrywając się pod nickami hakerów: APT28, Fancy Bear, Forest Blizzard i Bluedelta.



W analizie wyjaśniono, że celami nieprzypadkowo były zaangażowane we wsparcie Ukrainy firmy i urzędy z branży logistyki, transportu i technologii. Jednostka "26165" miała uzyskać dostęp do około 10 tys. kamer monitoringu w pobliżu przejść granicznych, instalacji wojskowych i stacji kolejowych. W ten sposób można było śledzić transport broni oraz towarów na Ukrainę.



Duńskie rządowe Centrum Cyberbezpieczeństwa w styczniu ostrzegło sektor wodny, czyli m.in. zakłady wodociągowe, przed atakami hakerskimi. Ryzyko ich wystąpienia po raz pierwszy określono jako "bardzo wysokie". Według wydanego wówczas komunikatu na ocenę wpływ miało włamanie w grudniu 2024 r. prorosyjskiej grupy hakerów do systemu informatycznego przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego w jednej z duńskich gmin. Na skutek awarii oprogramowania doszło do pęknięcia rury i tymczasowego odcięcia mieszkańców od dostaw wody.