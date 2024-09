"To wspaniały dzień dla naszej wspaniałej polsko-amerykańskiej społeczności" - napisał Donald Trump, komentując wizytę prezydenta Andrzeja Dudy w "amerykańskiej Częstochowie" w Pensylwanii. Były prezydenta USA wspomniał przy tym swoje przesłanie do Polaków podczas wizyty w Warszawie w 2017 r.

Andrzej Duda i Donald Trumpa (zdjęcie z czerwca 2020 r.) / SAUL LOEB/AFP / East News

"To wspaniały dzień dla naszej wspaniałej polsko-amerykańskiej społeczności. Mój wielki przyjaciel, polski prezydent Andrzej Duda, jest w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown w Pensylwanii, aby oddać hołd i upamiętnić odważnych bohaterów, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej" - napisał Trump we wpisie na swoim portalu TRUTH Social.

"To właśnie niesamowity przykład polskich bohaterów w historii zainspirował końcowe słowa mojego przemówienia do odważnego narodu polskiego 6 lipca 2017 r.: ‘Walczmy wszyscy razem jak Polacy — o rodzinę, o wolność, o kraj i o Boga’" - dodał.

Do wpisu dołączył nagranie fragmentu swojego przemówienia sprzed pomnika Powstania Warszawskiego z 2017 r.

Ważne miejsce spotkań i pielgrzymek dla Polonii z Pensylwanii

Wpis Trumpa odnosi się do niedzielnej wizyty prezydenta Dudy w sanktuarium pod opieką paulinów, nazywanym "amerykańską Częstochową". Duda weźmie tam udział w mszy i ceremonii odsłonięcia pomnika na cześć Polaków walczących o niepodległość po II wojnie światowej. Początkowo sztab kandydata republikanów zapowiadał, że Trump dołączy do Dudy podczas uroczystości, potem jednak informował, że do tego nie dojdzie.

Sanktuarium w Doylestown jest ważnym miejscem spotkań i pielgrzymek dla Polonii z Pensylwanii i okolicznych stanów. Pensylwania, gdzie 5 proc. ludności to osoby polskiego pochodzenia, jest postrzegana jako jeden z najważniejszych stanów dla losów wyborów prezydenckich. O głosy Polonii tam i w innych kluczowych stanach, w tym Michigan i Wisconsin, zabiegają obydwie partie.

Duda: Mam nadzieję, że spotkam się z Bidenem w Nowym Jorku

Prezydent Andrzej Duda w sobotę, przed odlotem do Stanów Zjednoczonych na doroczną sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, wyraził nadzieję, że uda mu się spotkać z prezydentem USA Joe Bidenem.

Mam nadzieję że spotkam się z panem prezydentem Joe Bidenem.(...) Jeżeli tylko prezydent USA bierze osobiście udział w sesji plenarnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ i będzie organizował tradycyjne doroczne spotkanie, to na pewno spotkam się z prezydentem Bidenem. To zawsze jest sposobność, żeby chociaż przez moment porozmawiać - stwierdził Duda na briefingu przed odlotem z warszawskiego lotniska.