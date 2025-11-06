Ruch lotniczy na lotnisku Landvetter w Göteborgu został w czwartek czasowo wstrzymany po tym, jak w pobliżu pasa startowego zauważono nieautoryzowanego drona. Szwedzka policja prowadzi dochodzenie w sprawie naruszenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa lotniczego.

Ruch lotniczy został wstrzymany na lotnisku Göteborg-Landvetter. Znów chodzi o drony / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

Jak informuje szwedzki serwis Aftonbladet, w czwartek po południu operatorzy lotniska Landvetter zgłosili obecność co najmniej jednego drona w pobliżu pasa startowego.

W związku z zagrożeniem dla bezpieczeństwa lotów, wszystkie operacje startów i lądowań zostały natychmiast wstrzymane. Jak poinformował rzecznik lotniska, sytuacja została potraktowana bardzo poważnie, a służby natychmiast podjęły działania mające na celu zlokalizowanie operatora drona.

Dron lub drony zostały zaobserwowane na lotnisku Landvetter tuż przed godziną 18:00. Ruch został wstrzymany, ale nie wiem, na jak długo - przyznał rzecznik Szwedzkiej Agencji Lotnictwa Cywilnego (LFV).

Dwa loty, jeden z Monachium i jeden z Frankfurtu, zostały przekierowane do Kopenhagi. Jeden lot z Landvetter do Monachium został odwołany - informuje Aftonbladet.

W ostatnich miesiącach drony spowodowały poważne zakłócenia w całej Europie, wymuszając czasowe zamknięcia lotnisk w kilku krajach - m.in. w Niemczech i Belgii.

Niektórzy urzędnicy europejscy obwiniają za te incydenty działania hybrydowe Rosji. Moskwa zaprzecza jakimkolwiek związkom z tymi wydarzeniami.