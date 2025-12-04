Służby wojskowe Rumunii poinformowały o zniszczeniu bezzałogowego drona morskiego Sea Baby, który stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi na Morzu Czarnym. Ukraińska Służba Bezpieczeństwa zapewnia, że żaden z jej dronów nie naruszył rumuńskich wód terytorialnych.

Tak wygląda Sea Baby / KYRYLO CHUBOTIN / PAP/UKRINFORM

Rumuńskie ministerstwo obrony zakomunikowało, że nurkowie wojskowi badali obszar morski na wschód od Konstancy i odkryli nieznany obiekt, który okazał się dronem morskim typu Sea Baby. Bezzałogowiec został zniszczony poprzez kontrolowaną detonację.

SBU: Żaden dron nie wpłynął na wody Rumunii

SBU zapewniła w oświadczeniu, że znane jest miejsce pobytu wszystkich jej dronów Sea Baby wykonujących zadania operacyjne na Morzu Czarnym i żaden z nich "nie wpłynął na rumuńskie wody terytorialne".

Bezzałogowe statki nawodne Sea Baby są produktem SBU. W podstawowej wersji przypominają kształtem oraz wymiarami łódź motorową. Mogą przenosić do 850 kg materiałów wybuchowych i są urządzeniami wielofunkcyjnymi.

Za pomocą tego typu dronów Ukraińcy zaatakowali m.in. w 2023 r. Most Krymski. W maju 2024 r. bezzałogowce te zostały wyposażone w wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe Grad.

W sobotę ukraińskie media podały z powołaniem się na źródła w SBU, że drony Sea Baby uszkodziły dwa tankowce rosyjskiej tzw. floty cieni na Morzu Czarnym.