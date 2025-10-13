738 dni w niewoli spędzili mężczyźni, których dziś w ramach zawieszenia broni uwolnił Hamas. Pojawiły się już pierwsze zdjęcia zakładników, które z pewnością przejdą do historii. Na jednym z nich widać bliźniaków - Ziva i Galiego Bermana, uradowanych i chyba jeszcze nie do końca wierzących w to, że ich koszmar się skończył.

Bracia po uwolnieniu przez Hamas / ISRAELI GOVERNMENT PRESS OFFICE HANDOUT / PAP/EPA

Najważniejsze informacje z Izraela i Strefy Gazy znajdziesz w naszej relacji na żywo .

Po dwóch latach Hamas uwolnił 20 zakładników porwanych 7 października 2023 roku. Izraelski rząd opublikował zdjęcia pokazujące obywateli tego kraju już po uwolnieniu.

Wszyscy z uwolnionych osób to mężczyźni w wieku poborowym. Zakładników najpierw przejął Czerwony Krzyż, a później armia Izraela. Na zdjęciach widać, że mężczyźni mogą sami się poruszać, ale stan ich zdrowia zostanie dokładnie zbadany w szpitalu.

Jedną z osób widocznych na zdjęciach jest Ziv Berman. To 28-letni Izraelczyk, który został porwany przez Hamas 7 października 2023 roku z kibucu Kfar Aza, razem ze swoim bratem bliźniakiem, Galim. Obaj pracowali jako technicy oświetlenia i dźwięku, często wspólnie realizując projekty muzyczne i eventowe. Ziv i Gali byli także zaangażowani w przygotowania do słynnego izraelskiego festiwalu "Festigal".

Bracia po uwolnieniu z rąk Hamasu / ISRAELI GOVERNMENT PRESS OFFICE HANDOUT / PAP/EPA

Rodzina i przyjaciele opisują Ziva jako osobę raczej skrytą, ale cieszącą się życiem - uwielbia zakupy, kolekcjonuje perfumy i dba o równowagę między pracą a rozrywką.

Drugi z braci to Gali. Jak podaje MSZ Izraela, przyjaciele opisują go jako osobę serdeczną, otwartą i towarzyską. "Jego powitanie 'shalom' rozbrzmiewało w całym biurze, a on sam zawsze był gotów nieść pomoc innym" - zaznaczono.

Rodzina braci prowadziła intensywną walkę o ich bezpieczny powrót, nieustannie przypominając o nim w mediach i na arenie międzynarodowej.

Eitan Mor, jeden z uwolnionych zakładników / ISRAELI GOVERNMENT PRESS OFFICE HANDOUT / PAP/EPA

Spotkanie w Egipcie i dwa lata wojny

Wydanie zakładników stanowi kluczowy element pierwszej fazy porozumienia o zawieszeniu broni zawartego w zeszłym tygodniu w egipskim kurorcie Szarm el-Szeik, gdzie Trump i ponad 20 innych światowych przywódców spotkają się dziś, aby omówić kolejne kroki, które mają ostatecznie przynieść szerszą stabilizację na Bliskim Wschodzie.

Najnowsza odsłona konfliktu izraelsko-palestyńskiego zaczęła się 7 października w wyniku ataku Hamasu 7 października 2023 roku. W Izraelu zginęło wówczas około 1200 osób, a 251 wzięto jako zakładników. Izraelskie naloty i ataki lądowe od tego czasu dewastowały Gazę, zabijając ponad 67 000 Palestyńczyków.