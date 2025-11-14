Tragedia w Sztokholmie - autobus staranował wiatę przystankową w centrum szwedzkiej stolicy. Z ustaleń dziennika "Aftonbladet" wynika, że kilka osób zginęło, a kilka zostało rannych. Trwa akcja ratownicza.
Do tragedii w Östermalm, dzielnicy położonej w centrum Sztokholmu, doszło przed godz. 15:30.
Z nieustalonych dotychczas przyczyn autobus staranował wiatę przystankową.
Szwedzki dziennik "Aftonbladet" poinformował o kilku zabitych. Policja potwierdziła później, że są i zabici, i ranni.
Trwa akcja ratownicza.
Więcej informacji wkrótce.