USA i Japonia porozumiały się wstępnie ws. treści nowej umowy handlowej, która ma uregulować wymianę między obydwoma krajami - poinformował w liście do Kongresu prezydent Donald Trump. Władze Japonii chcą, żeby do podpisania umowy doszło jeszcze w tym miesiącu.

Amerykański prezydent podczas konferencji w Białym Domu / JIM LO SCALZO / PAP/EPA

Donald Trump ujawnił treść swojego listu do Kongresu USA podczas poniedziałkowej konferencji w Białym Domu.



W najbliższych tygodniach japońscy i amerykańscy negocjatorzy rozstrzygną kwestie związane z taryfami celnymi, oraz przygotują zbiór przepisów wykonawczych, które uregulują wymianę handlową w sferze usług cyfrowych - podkreślił Trump.



Wstępny zarys umowy handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Japonią został ostatecznie uzgodniony przez delegacje obu krajów w kuluarach sierpniowego szczytu G7 w Biarritz.



Podpisanie dokumentu stało się koniecznością w związku z wycofaniem się przez Waszyngton w styczniu 2017 r. z wielostronnej umowy handlowej w regionie Azji i Pacyfiku, znanej jako: Partnerstwo Transpacyficzne (TPP).



Ważną rolę odegrało też nowe podejście administracji Białego Domu do handlu międzynarodowego. Prezydent Donald Trump opowiada się bardziej za dwustronnymi umowami handlowymi, niż za porozumieniami wielostronnymi, które ocenia jako wysoce niekorzystne dla USA.



O co chodzi?

Umowa TPP została podpisana przez 12 krajów w lutym 2016 r. Po wycofaniu się USA w styczniu 2017 r., pozostała jedenastka powróciła do rozmów. W listopadzie 2017 r. uzgodniono podstawowe elementy nowej umowy bez udziału USA, przemianowanej na Kompleksowe i Progresywne Partnerstwo Transpacyficzne (Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership, CPTPP) lub TPP-11.



Z kolei w styczniu 2019 r. weszła w życie umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią.



Umowa zniosła zdecydowaną większość z 1 mld euro ceł płaconych corocznie przez unijne przedsiębiorstwa eksportujące do Japonii. Po jej pełnym wdrożeniu Japonia zobowiązała się do zniesienia cła na 97 proc. towarów importowanych z UE.



Umowa zniosła również wiele istniejących od dawna barier pozataryfowych, na przykład poprzez zatwierdzenie międzynarodowych norm dotyczących samochodów. Usunęła też ograniczenia dla najważniejszych unijnych eksporterów żywności i napojów, umożliwiając im dotarcie do 127 mln japońskich konsumentów.



Według Komisji Europejskiej po pełnym wdrożeniu umowa może zapewnić wzrost rocznej wymiany handlowej między UE a Japonią o prawie 36 mld euro.