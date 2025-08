Donald Trump ogłosił skład oficjalnej delegacji Stanów Zjednoczonych, która weźmie udział w środowym zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jak poinformował Biały Dom, delegacja liczyć będzie siedem osób i stanie na jej czele Kelly Loeffler, kierująca obecnie amerykańskim Urzędem ds. Małych Przedsiębiorstw.

W skład amerykańskiej delegacji wejdą także: charge d’affaires ambasady USA w Warszawie Daniel Lawton, doradcy prezydenta USA Vincent Haley i Ross Worthington oraz wysocy rangą urzędnicy Departamentu Stanu - John Armstrong, Wyatt Toehike i John Walczyk.

Zaprzysiężenie prezydenta-elekta Karola Nawrockiego odbędzie się w środę 6 sierpnia podczas uroczystego posiedzenia Zgromadzenia Narodowego. To ostatni dzień urzędowania ustępującego prezydenta - zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego.

Zaprzysiężenie Karola Nawrockiego. Plan uroczystości

Ceremonia rozpocznie się o godzinie 10:00 w sali plenarnej Sejmu. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poprosi prezydenta-elekta o złożenie przysięgi, której treść zawarta jest w Konstytucji RP. Nowy prezydent będzie mógł zakończyć rotę słowami "Tak mi dopomóż Bóg".

Następnie Karol Nawrocki wygłosi orędzie przed Zgromadzeniem Narodowym, po czym wraz z małżonką spotka się z prezydiami Sejmu i Senatu.

O godz. 12:00 w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela na warszawskim Starym Mieście odbędzie się msza święta w intencji ojczyzny i prezydenta. Celebrować ją będzie prymas Polski abp Wojciech Polak, a homilię wygłosi metropolita warszawski abp Adrian Galbas. Dla wiernych dostępnych będzie kilkaset miejsc - wstęp możliwy będzie po kontroli SOP i według kolejności przybycia.

Po mszy Karol Nawrocki uda się do Zamku Królewskiego, gdzie przejmie symboliczne zwierzchnictwo nad Orderem Orła Białego i Orderem Odrodzenia Polski. Wygłosi także przemówienie.

Przejście do Pałacu Prezydenckiego i przejęcie zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi

Około godz. 15:15 para prezydencka przejdzie w asyście orkiestry wojskowej i Kompanii Reprezentacyjnej z Zamku Królewskiego do Pałacu Prezydenckiego na Krakowskim Przedmieściu.

Na godz. 16:30 zaplanowano uroczystości na pl. marsz. Józefa Piłsudskiego. Po odebraniu meldunku od szefa Sztabu Generalnego WP gen. Wiesława Kukuły i przywitaniu z dowódcami oraz żołnierzami Karol Nawrocki oficjalnie przejmie zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RP. Wygłosi przemówienie i odbierze defiladę wojskową. Następnie złoży wieńce pod pomnikami Ofiar Tragedii Smoleńskiej, prezydenta Lecha Kaczyńskiego i marszałka Józefa Piłsudskiego.

Około godz. 17:30 prezydent wraz z rodziną powróci do Pałacu Prezydenckiego.

Zaproszenie dla wszystkich Polaków

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślił, że Karol Nawrocki zaprasza wszystkich rodaków do udziału w środowych uroczystościach. Podczas przejścia z placu Piłsudskiego do Pałacu Prezydenckiego będzie można podejść do nowego prezydenta, zrobić zdjęcie czy uścisnąć dłoń.

To będzie moment, w którym prezydent Nawrocki po prostu spotka się z Polakami i podziękuje im za oddane głosy - zaznaczył Leśkiewicz.

We wtorek wieczorem, dzień przed zaprzysiężeniem, Karol Nawrocki uda się na Jasną Górę, gdzie o godz. 21:00 weźmie udział w Apelu Jasnogórskim.

Nowy prezydent RP to 42-letni historyk, działacz społeczny i samorządowy. Urodził się w Gdańsku, gdzie ukończył historię na Uniwersytecie Gdańskim. W 2013 r. uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych. W latach 2017-2021 był dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej, a następnie prezesem Instytutu Pamięci Narodowej.

Prywatnie Karol Nawrocki jest mężem Marty Nawrockiej, która pracuje w Krajowej Administracji Skarbowej. Mają troje dzieci: Antoniego, Katarzynę i Daniela. W wyborach prezydenckich pokonał Rafała Trzaskowskiego, zdobywając 50,89 proc. głosów.