​Adwokat rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego zdołał się z nim zobaczyć w kolonii karnej we Włodzimierzu, ale pozwolono mu tylko na kilka minut spotkania - poinformował w poniedziałek na Twitterze współpracownik Nawalnego, Leonid Wołkow.

Aleksiej Nawalny / MOSCOW CITY COURT PRESS SERVICE / PAP/ITAR-TASS

Adwokat, którego nazwiska Wołkow nie podał, czekał ponad godzinę, aż Nawalny zostanie doprowadzony. Po kilku minutach władze więzienne przerwały widzenie, powołując się na koniec dnia roboczego.

Spotkanie odbyło się w kolonii karnej nr 3 we Włodzimierzu. Okazało się, że Nawalny został tam przeniesiony z kolonii karnej w Pokrowie już w niedzielę, choć służby więzienne poinformowały o przenosinach w poniedziałek. Podały tego dnia, że opozycjonista jest w szpitalu na terenie kolonii karnej nr 3.



"Nadal nie dopuszczono do niego lekarzy cywilnych" - poinformował Wołkow. Dodał, że Nawalny nie przerywa głodówki, którą rozpoczął 31 marca br.



Nawalny przeniesiony do szpitala w innej kolonii karnej

Aleksiej Lipcer, adwokat rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, przekazał w poniedziałek, że polityk już został przewieziony z kolonii karnej w Pokrowie w obwodzie włodzimierskim do szpitala znajdującego się na terenie innej kolonii, we Włodzimierzu. Według najnowszych informacji, Nawalny miał zostać przeniesiony już w niedzielę.

W ostatnich dniach przybywa doniesień o pogarszającym się stanie zdrowia opozycjonisty, który pod koniec marca rozpoczął strajk głodowy.

Wyniki badań opublikowane przez lekarzy Nawalnego wskazują, że 44-letni opozycjonista ma problemy z sercem i początki niewydolności nerek.

Przed trzema dniami medycy alarmowali, że stan Nawalnego zbliża się do krytycznego. Tymczasem, służby więzienne utrzymują, że jego stan jest "zadowalający".





"To taka sama kolonia karna z torturami"

Zwolennicy polityka i obrońcy praw człowieka zwracają uwagę, że kolonia karna nr 3 we Włodzimierzu, na terenie której znajduje się szpital, owiana jest bardzo złą sławą.



Ten zakład karny "to taka sama kolonia karna z torturami, tylko że z dużym szpitalem, do którego przewożeni są ciężko chorzy. A więc, należy to rozumieć tylko jako fakt, że stan Nawalnego się pogorszył" - oświadczył współpracownik opozycjonisty, Iwan Żdanow. Wyraził przekonanie, że prawdziwe informacje o samopoczuciu Nawalnego mogą przekazać tylko jego adwokaci.