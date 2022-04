Federalna Administracja Lotnictwa poinformowała, że amerykański youtuber celowo spowodował wypadek małego samolotu, który pilotował. Zdaniem urzędu Trevor Jacob doprowadził do rozbicia maszyny, ponieważ chciał nakręcić jak wyskakuje ze spadochronem z samolotu, a maszyna uderza w góry. Nagranie, na którym widać całe zdarzenie, jest nadal dostępne na jego kanale.

Zrzut z filimku udostępniego przez Trevora Jacoba / Trevor Jacob / Zrzut ekranu

Z ujawnionego przez "The New York Times" oświadczenia wynika, że Federalna Administracja Lotnictwa odebrała Trevorowi Jacobsowi licencję pilota.

Eksperci zwrócili uwagę, że Jacobs używa do skoku spadochronu sportowego. Nie są zbyt wygodne. Gdy siedzisz w fotelu, spadochron wymusza na tobie przyjęcie dziwnej pozycji - stwierdził w rozmowie z NBC News kapitan John Cox, były pilot zajmujący się badaniem wypadków lotniczych.

Uwagę śledczych zwróciło też ustawienie kamer w taki sposób, by dokładnie pokazały skok mężczyzny, a także rozbicie samolotu. Poza tym Jacobs otworzył drzwi samolotu, zanim powiedział, że doszło do awarii silnika. Co więcej, w ogóle nie próbował skontaktować się z kontrolerami ruchu lotniczego. Nie próbował też ponownie uruchomić silnika samolotu.

Federalna Administracja Lotnictwa zwróciła też uwagę na fakt, że Jacob nawet nie próbował znaleźć miejsca na bezpieczne lądowanie, mimo że takie były. Mężczyzna skoczył ze spadochronem mając kamerę w ręku i filmował samolot w trakcie skoku. Po wylądowaniu zabrał kamery z wraku samolotu. To nic więcej jak popis kaskaderski - stwierdził Cox.

W komunikacie dotyczącym odebrania licencji czytamy, że Jacob wykazał się "brakiem odpowiedzialności, dbałości a także osądu decydując się na wyskoczenie z samolotu po to, by nagrać katastrofę".

"Rozbiłem swój samolot"

Do lotu doszło 24 listopada 2021 roku. Z kolei 24 grudnia Jacobs opublikował na swoim kanale w serwisie YouTube film zatytułowany "Rozbiłem swój samolot". To właśnie na tym nagraniu widać, jak jednosilnikowy samolot pilotowany przez youtubera przelatuje nad kalifornijskimi górami.

W pewnym momencie śmigło przestaje się obracać. Jacob mówi, że doszło do awarii silnika. Następnie otwiera drzwi i wyskakuje z samolotu ze spadochronem. Kamery przymocowane w różnych punktach samolotu rejestrują zarówno jego skok, jak i moment, w którym maszyna rozbija się o góry.

Pytania o to, czy rozbicie samolotu były celowe pojawiały się na forach poświęconych lotnictwu, a także w mediach.

Youtuber nie skomentował oświadczenia agencji zajmującej się lotnictwem. We wcześniejszych wypowiedziach miał jednak twierdzić, że nie rozbił samolotu po to, by uzyskać jak najwięcej wyświetleń swojego filmiku.

Trevor Jacob jest byłym olimpijczykiem. W 2014 roku reprezentował Stany Zjednoczone na zimowych igrzyskach olimpijskich w Rosji w snowcrossie. Na swoim kanale w serwisie YouTube kreuje się na poszukiwacza przygód.