"Sprawiedliwa i konstruktywna debata na tematy strategiczne: od bezpieczeństwa po obronę, od walki z nielegalną imigracją po stosunki handlowe. Skorzystałam z okazji i zaprosiłam do Rzymu Donalda Trumpa, i cieszę się, że się zgodził. Będzie to kolejna okazja do wzmocnienia dialogu między naszymi narodami" - podsumowała spotkanie w Białym Domu Giorgia Meloni.