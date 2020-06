22 republikańskich kongresmenów napisało do prezydenta Donalda Trumpa list, w którym ostrzegają, że ograniczenie obecności amerykańskich żołnierzy w Niemczech zmniejszy bezpieczeństwo na świecie - donosi "Dziennik Gazeta Prawna", który dotarł do treści listu. Gazeta podaje również, że pod koniec trwających ćwiczeń Defender Europe 20 ogłoszona ma zostać liczba żołnierzy amerykańskiej armii, którzy trafią do Polski.

