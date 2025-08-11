Sąd islamski w indonezyjskiej prowincji Aceh ukarał dwóch studentów, których przyłapano na przytulaniu się i całowaniu. Zasądzono wobec nich karę chłosty w postaci 80 batów.

Dwóch studentów z indonezyjskiej prowincji Aceh zostało skazanych na karę chłosty za przytulanie się i całowanie (zdjęcie ilustracyjne) / HOTLI SIMANJUNTAK / PAP/EPA

Mężczyzn w wieku 20 i 21 lat zatrzymano w kwietniu, gdy lokalni mieszkańcy zauważyli, iż wchodzą do tej samej toalety w parku Taman Sari w regionalnej stolicy Banda Aceh. Zawiadomiono wówczas patrol policji religijnej, który wdarł się do toalety i złapał mężczyzn na przytulaniu się i całowaniu, co sąd uznał za akt seksualny.

Jak podkreślił sędzia, dowiedziono, że młodzi mężczyźni złamali prawo islamskie, dopuszczając się czynów prowadzących do homoseksualnych stosunków seksualnych. Obu skazano na karę 80 batów.

Sąd złagodził wymiar kary

Choć prokuratura żądała kary 85 batów, to sąd nieco złagodził wyrok, tłumacząc to świetnymi wynikami w nauce studentów, współpracą z władzami i kulturalnym zachowaniem w sądzie. Wymiar kary dodatkowo obniży im o cztery baty czas spędzony w areszcie.

Jedyna taka prowincja w Indonezji

Aceh to jedyna prowincja zamieszkanej w większości przez muzułmanów Indonezji, w której obowiązuje prawo islamskie. Na chłostę można tam skazywać również za hazard, picie alkoholu, zdradę małżeńską, za nieobecność mężczyzn na piątkowych modłach i za noszenie przez kobiety obcisłych ubrań.