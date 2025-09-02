Przewodniczący struktur Republikańskiej Partii Ludowej - największej partii opozycyjnej w Turcji - Ozgur Celik został decyzją sądu w Stambule usunięty z tego stanowiska, o czym informuje dziennik "Hurriyet". Pod zarzutami oszustw wyborczych anulowano kongres, który wyłonił Celika w 2023 roku.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Sąd postanowił, że głosy delegatów na kongresie prowincji CHP (Republikańska Partia Ludowa) w Stambule były kupione, a zatem członkowie zarządu wybrani na kongresie powinni zostać usunięci.

"Oszustwa wyborcze"

Wcześniej Prokuratura Generalna w Stambule oskarżyła uczestników kongresu CHP, która jest największą w Turcji partią opozycyjną, o "oszustwa wyborcze".

W akcie oskarżenia przedstawiono zarzut, że dwóm delegatom zaoferowano 150 tys. lir tureckich (3,1 tys. euro) za głosowanie na Celika w wyborach na przewodniczącego prowincji. Delegaci uznali tę kwotę za niewystarczającą i zażądali 750 tys. lir (15,6 tys. euro).

Oskarżenie domaga się kar pozbawienia wolności od jednego do trzech lat dla 10 osób, w tym dla przewodniczącego struktur CHP w Stambule i burmistrzów dwóch dystryktów metropolii - Beyoglu i Besiktas. W ramach środków zapobiegawczych sąd zawiesił w obowiązkach 196 delegatów.

Czystki?

Do decyzji sądu w mediach społecznościowych odniósł się Celik.

"Republikańska Partia Ludowa to lud, dom ludu, dom rodzinny. Nie można tego zignorować! Zwyciężymy dzięki modlitwom naszych matek" - napisał na X Celik w komentarzu do decyzji.