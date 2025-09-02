Przewodniczący struktur Republikańskiej Partii Ludowej - największej partii opozycyjnej w Turcji - Ozgur Celik został decyzją sądu w Stambule usunięty z tego stanowiska, o czym informuje dziennik "Hurriyet". Pod zarzutami oszustw wyborczych anulowano kongres, który wyłonił Celika w 2023 roku.

Zobacz również:

Sąd postanowił, że głosy delegatów na kongresie prowincji CHP (Republikańska Partia Ludowa) w Stambule były kupione, a zatem członkowie zarządu wybrani na kongresie powinni zostać usunięci.

"Oszustwa wyborcze"

Wcześniej Prokuratura Generalna w Stambule oskarżyła uczestników kongresu CHP, która jest największą w Turcji partią opozycyjną, o "oszustwa wyborcze". 

W akcie oskarżenia przedstawiono zarzut, że dwóm delegatom zaoferowano 150 tys. lir tureckich (3,1 tys. euro) za głosowanie na Celika w wyborach na przewodniczącego prowincji. Delegaci uznali tę kwotę za niewystarczającą i zażądali 750 tys. lir (15,6 tys. euro).

Oskarżenie domaga się kar pozbawienia wolności od jednego do trzech lat dla 10 osób, w tym dla przewodniczącego struktur CHP w Stambule i burmistrzów dwóch dystryktów metropolii - Beyoglu i Besiktas. W ramach środków zapobiegawczych sąd zawiesił w obowiązkach 196 delegatów. 

Czystki?

Do decyzji sądu w mediach społecznościowych odniósł się Celik. 

"Republikańska Partia Ludowa to lud, dom ludu, dom rodzinny. Nie można tego zignorować! Zwyciężymy dzięki modlitwom naszych matek" - napisał na X Celik w komentarzu do decyzji.

Celik startował w wyborach prowincjonalnych jako kandydat popierany przez ówczesnego burmistrza Stambułu Ekrema Imamoglu. Niespełna miesiąc po kongresie prowincjonalnym w Stambule obecny przewodniczący CHP, Ozgur Ozel, został wybrany na lidera partii na 38. Zwyczajnym Kongresie CHP. Odrębna sprawa dotycząca tego kongresu jest w toku.

W ostatnich miesiącach w Turcji rozpoczęto dochodzenia przeciwko setkom urzędników i członków CHP - część z nich trafiła do aresztu. W marcu zatrzymano i aresztowano na czas postępowania Ekrema Imamoglu - polityka uważanego za głównego politycznego rywala prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana. Imamoglu został następnie wybrany przez CHP na jej kandydata w wyborach prezydenckich w 2028 roku.

Zatrzymanie byłego burmistrza Stambułu wywołało w Turcji największą od ponad dekady falę protestów. Opozycja zarzuca władzom upolitycznienie procesów sądowych. Rząd odrzuca oskarżenia, twierdząc, że sądy i prokuratura działają niezależnie od władzy wykonawczej.