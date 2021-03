"Prezydent Rosji Władimir Putin jest ostatecznie odpowiedzialny za wszystkie działania podejmowane przez państwo rosyjskie" - tak sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg odpowiedział na pytanie, czy uważa rosyjskiego przywódcę za "zabójcę".

Władimir Putin / PAP/EPA/ALEXEI DRUZHININ / SPUTNIK / KREMLIN POOL /

Prezydent Putin jest oczywiście ostatecznie odpowiedzialny za wszystkie działania podejmowane przez państwo rosyjskie. (...) Widzieliśmy próby mordowa powiedział na konferencji prasowej sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, odpowiadając na pytanie, czy uważa rosyjskiego przywódcę za "zabójcę". nia oponentów (władz rosyjskich - PAP). Jesteśmy też bardzo zaniepokojeni informacjami, że Rosja wyznaczyła nagrody za głowy natowskich żołnierzy w Afganistanie - powiedział Stoltenberg w Brukseli.To wszystko jest nie do zaakceptowania - dodał.



Przypomniał, że relacje między Rosja i NATO są "skomplikowane" już od jakiegoś czasu.



Jest to skutek zachowania Rosji, która łamie prawo międzynarodowe, używa siły militarnej przeciwko sąsiadom - Gruzji i Ukrainie, ale także jest odpowiedzialna za agresywne działania wobec państw NATO. Są to działania cybernetyczne, które mają wpływać na wewnętrzne procesy polityczne (tych państw - PAP). (...) Widzimy pewien wzorzec: agresywne działania na zewnątrz i uciskanie pokojowych dysydentów wewnątrz - podsumował sekretarz generalny Sojuszu.



W ubiegłym tygodniu prezydent USA Joe Biden w wywiadzie dla ABC News odpowiedział twierdząco na pytanie, czy uważa, iż prezydent Rosji jest "zabójcą". Zapewnił też, że Putin zapłaci za ingerencję w zeszłoroczne wybory w Stanach Zjednoczonych i próbę przechylenia ich wyniku na korzyść ubiegającego się wówczas o reelekcję Donalda Trumpa.