Czy Marine Le Pen wygra wyścig do Pałacu Elizejskiego? Pytanie to stawia wielu paryskich obserwatorów w związku ze znaczącym wzrostem popularności szefowej radykalnej prawicy w sondażach przed jutrzejszą pierwszą turą wyborów prezydenckich we Francji.

Marine Le Pen / CAROLINE BLUMBERG / PAP/EPA Publikowanie rezultatów nowych sondaży jest już od dzisiaj zakazane we Francji w związku z cisza wyborcza. Obserwatorzy podkreślają jednak, że w ciągu ostatniego miesiąca popularność Marine Le Pen szybko rosła - i w końcu prawie dogoniła ona Emmanuela Macrona. Z ostatniego sondażu ośrodka Elabe wynika, że w niedzielnej pierwszej turze glosowania różnica między Macronem i Le Pen nie przekroczy 1 proc. Na obecnego prezydenta chce zagłosować 26 proc. Francuzów, a na kandydatkę radykalnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego - 25 proc. Natomiast w drugiej turze wyborów zaplanowanej na 24 kwietnia na ubiegającego się o reelekcję Macrona zagłosować ma 51 proc, ankietowanych, a na jego rywalkę - 49 procent. Inne sondaże zapowiadają nieco większą różnicę, ale większość komentatorów podkreśla, że po raz pierwszy Marine Le Pen ma realne szanse na zwycięstwo w wyścigu do Pałacu Elizejskiego. Zobacz również: Coraz mniejsza przewaga Macrona nad Le Pen. W niedzielę wybory Kontrowersyjna propozycja Część paryskich komentatorów nie wyklucza wiec swoistego rodzaju "trzęsienia ziemi" na francuskiej scenie politycznej. Towarzyszy temu polemika na temat tej części programu wyborczego Marine Le Pen, w której proponuje ona "sojusz Francji z Rosja w dziedzinie europejskiego bezpieczeństwa". Już kilka dni temu Marine Le Pen wyjaśniła w wywiadzie dla największej francuskiej sieci telewizyjnej TF1, że jej program wyborczy opracowany został przed rosyjską inwazją na Ukrainę, którą potępiła. Zasugerowała, że były wtedy "inne czasy" i dlatego ta propozycja znalazła się w jej programie. Zaskakujące jest jednak, że nie wprowadziła później żadnych zmian w swoim programie, choćby w jego wersji dostępnej na jej stronach internetowych. Marine Le Pen ciągle zapowiada tam sojusz Francji z Rosją w dziedzinie europejskiego bezpieczeństwa, walki z terroryzmem i rozwiązywania problemów w różnych regionach świata. Niektórzy obserwatorzy zastanawiają się więc, czy Marine Le Pen chodzi o taki sam sposób rozwiązywania problemów, jak w np. Buczy czy Mariupolu. We wczorajszym wywiadzie dla publicznej stacji radiowej France Info Marine Le Pen zasugerowała ostatecznie, że nie zamierza usunąć ze swojego programu propozycji sojuszu z Rosją w dziedzinie europejskiego bezpieczeństwa. Potwierdziła też, że zdecydowanie sprzeciwia się ewentualnemu wprowadzeniu unijnego embarga na import rosyjskiego gazu i ropy, bo jej zdaniem zbyt boleśnie uderzyłoby to jej rodaków po kieszeniach. Przypomnijmy, że już kilka dni wcześniej - w innym wywiadzie dla France Info - Marine Le Pen jednoznacznie oświadczyła, że po wojnie w Ukrainie Wladimir Putin może stać się sojusznikiem Francji. Zapowiada również wyprowadzenie Francji ze struktur wojskowych NATO, co zdaniem wielu obserwatorów może osłabić Sojusz Północnoatlantycki. Zobacz również: Macron rozmawiał z Putinem. Nie ma porozumienia [RELACJA 29.03.22] Wojna nie jest najważniejszą kwestią dla Francuzów Wielu paryskich komentatorów sugeruje jednak, że relacje z Rosja nie są dla większości wyborców kwestia najważniejszą. Wojna w Ukrainie jest dla dużej części Francuzów czymś, co dzieje się dosyć daleko - bardziej interesują ich np. lepsze warunki bytowe, które obiecuje im Marine Le Pen. Szefowa radykalnej prawicy zapowiada m.in. drastyczną redukcję opodatkowania energii elektrycznej, paliw i produktów pierwszej potrzeby. Zobacz również: Macron zaatakował Morawieckiego. Polskie MSZ wzywa ambasadora Francji Opracowanie: Adam Zygiel