Wyzwania dla nowego szefa Mosadu

Objęcie stanowiska szefa Mosadu przez Romana Gofmana przypada na wyjątkowo trudny okres. Izraelski wywiad stoi obecnie przed szeregiem wyzwań, zarówno w kontekście napięć na Bliskim Wschodzie, jak i rosnących zagrożeń ze strony organizacji terrorystycznych oraz państw wrogich Izraelowi.

W ostatnich miesiącach Mosad był zaangażowany w liczne operacje wymierzone w irański program nuklearny oraz działania mające na celu przeciwdziałanie atakom na obywateli Izraela za granicą. Nowy szef agencji będzie musiał nie tylko kontynuować te działania, ale także rozwijać nowe strategie w obliczu zmieniającej się sytuacji geopolitycznej.

Nie brakuje jednak głosów ze strony obecnych i byłych funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa, którzy w wypowiedziach dla mediów twierdzą, że Gofmanowi brakuje doświadczenia operacyjnego i wywiadowczego, wymaganego do kierowania Mosadem. Sama agencja stoi przed wyzwaniami związanymi z koniecznością adaptacji do nowych technologii i zagrożeń cybernetycznych.

Kim jest Roman Gofman?

Roman Gofman to postać doskonale znana w izraelskich siłach zbrojnych. Urodzony na Białorusi, Gofman przeprowadził się z rodziną do Izraela w 1990 roku, mając 14 lat. Służył w armii przez ponad trzy dekady, pełniąc szereg kluczowych funkcji dowódczych.

Times of Israel pisze, że podczas ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 r. został ranny w wyniku strzelaniny z terrorystami na obrzeżach miasta Sderot. W ostatnich latach był sekretarzem wojskowym premiera Netanjahu, odpowiadając za koordynację działań między rządem a wojskiem oraz doradztwo w sprawach bezpieczeństwa narodowego.