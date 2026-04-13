Izraelski rząd zatwierdził generała Romana Gofmana, dotychczasowego sekretarza wojskowego premiera Benjamina Netanjahu, na stanowisko nowego szefa Mosadu. Decyzja ta zapadła w kluczowym momencie dla izraelskiego wywiadu, który stoi przed szeregiem wyzwań zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej.
W niedzielę izraelski rząd zatwierdził kandydaturę generała Romana Gofmana na stanowisko dyrektora Mosadu, jednej z najbardziej wpływowych i tajemniczych agencji wywiadowczych na świecie. Decyzja została podjęta po uzyskaniu pozytywnej opinii Komitetu Doradczego ds. Powołań na Wyższe Stanowiska.
Premier Benjamin Netanjahu podpisał oficjalny dokument nominacyjny, kończąc tym samym proces wyboru nowego szefa Mosadu. Wojskowy obejmie nową funkcję w czerwcu i spędzi na tym stanowisku pięć lat - informuje portal Times of Israel. Dotychczasowy szef Mosadu, David Barnea, zakończy swoją kadencję w najbliższych tygodniach.
Jak podkreślają izraelskie media, wybór Gofmana nie był zaskoczeniem. Jego nazwisko od miesięcy pojawiało się wśród głównych kandydatów do objęcia tej prestiżowej funkcji.