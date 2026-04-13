Izraelski rząd zatwierdził generała Romana Gofmana, dotychczasowego sekretarza wojskowego premiera Benjamina Netanjahu, na stanowisko nowego szefa Mosadu. Decyzja ta zapadła w kluczowym momencie dla izraelskiego wywiadu, który stoi przed szeregiem wyzwań zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej.

W niedzielę izraelski rząd zatwierdził kandydaturę generała Romana Gofmana na stanowisko dyrektora Mosadu, jednej z najbardziej wpływowych i tajemniczych agencji wywiadowczych na świecie. Decyzja została podjęta po uzyskaniu pozytywnej opinii Komitetu Doradczego ds. Powołań na Wyższe Stanowiska.

Premier Benjamin Netanjahu podpisał oficjalny dokument nominacyjny, kończąc tym samym proces wyboru nowego szefa Mosadu. Wojskowy obejmie nową funkcję w czerwcu i spędzi na tym stanowisku pięć lat - informuje portal Times of Israel. Dotychczasowy szef Mosadu, David Barnea, zakończy swoją kadencję w najbliższych tygodniach.

Jak podkreślają izraelskie media, wybór Gofmana nie był zaskoczeniem. Jego nazwisko od miesięcy pojawiało się wśród głównych kandydatów do objęcia tej prestiżowej funkcji.

Wyzwania dla nowego szefa Mosadu

Objęcie stanowiska szefa Mosadu przez Romana Gofmana przypada na wyjątkowo trudny okres. Izraelski wywiad stoi obecnie przed szeregiem wyzwań, zarówno w kontekście napięć na Bliskim Wschodzie, jak i rosnących zagrożeń ze strony organizacji terrorystycznych oraz państw wrogich Izraelowi.

W ostatnich miesiącach Mosad był zaangażowany w liczne operacje wymierzone w irański program nuklearny oraz działania mające na celu przeciwdziałanie atakom na obywateli Izraela za granicą. Nowy szef agencji będzie musiał nie tylko kontynuować te działania, ale także rozwijać nowe strategie w obliczu zmieniającej się sytuacji geopolitycznej.

Nie brakuje jednak głosów ze strony obecnych i byłych funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa, którzy w wypowiedziach dla mediów twierdzą, że Gofmanowi brakuje doświadczenia operacyjnego i wywiadowczego, wymaganego do kierowania Mosadem. Sama agencja stoi przed wyzwaniami związanymi z koniecznością adaptacji do nowych technologii i zagrożeń cybernetycznych.

Kim jest Roman Gofman?

Roman Gofman to postać doskonale znana w izraelskich siłach zbrojnych. Urodzony na Białorusi, Gofman przeprowadził się z rodziną do Izraela w 1990 roku, mając 14 lat. Służył w armii przez ponad trzy dekady, pełniąc szereg kluczowych funkcji dowódczych.

Times of Israel pisze, że podczas ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 r. został ranny w wyniku strzelaniny z terrorystami na obrzeżach miasta Sderot. W ostatnich latach był sekretarzem wojskowym premiera Netanjahu, odpowiadając za koordynację działań między rządem a wojskiem oraz doradztwo w sprawach bezpieczeństwa narodowego.

Zobacz również: