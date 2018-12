Według wstępnych danych, w wypadkach drogowych w Czechach zginęło w 2018 roku 570 osób, co jest największą liczbą ofiar śmiertelnych od trzech lat - poinformowała agencja CTK powołując się na szefa czeskiej policji drogowej Tomasza Lercha.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Oficjalne dane na ten temat policja drogowa przedstawi na konferencji prasowej 8 stycznia.

Więcej zabitych w wypadkach drogowych odnotowano po raz ostatni w 2015 roku, gdy było ich 660. W ciągu następnych dwóch lat liczba ta się zmniejszała - do 545 w roku 2016 i do 502 w roku 2017.



Od roku 2007, gdy zabitych na drogach było 1123, utrzymywał się nieprzerwanie przez kilka lat trend spadkowy, doprowadzając w 2013 roku do poziomu 583 ofiar. W roku następnym ich liczba zwiększyła się do 629, a w roku 2015 do 660, ale było to i tak mniej niż 681 ofiar odnotowanych w 2012 roku.



Najwięcej osób zginęło na drogach w roku 2018 w sierpniu i we wrześniu - w obu miesiącach po 64. Najmniej natomiast w lutym i w marcu - odpowiednio 21 i 28.

(m)