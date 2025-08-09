Prawie 13 milionów samochodów wyjedzie w ten weekend na włoskie drogi – alarmuje krajowy urząd monitorujący ruch w związku z kulminacją wakacyjnych wyjazdów. Największe korki i utrudnienia spodziewane są w sobotnie przedpołudnie, gdy obowiązywać będzie najwyższy, czarny alert.

Czarny alert we Włoszech. Miliony osób ruszają w drogę (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Jak co roku przed połową sierpnia miliony Włochów wyjeżdżają niemal jednocześnie na wakacje. To czas masowych urlopów, co jest rezultatem zamykania firm i fabryk.

Czerwony alert na drogach został ogłoszony w piątek po południu, gdy ruszyła pierwsza fala podróży.

Czarny alert

Najwyższy stopień natężenia ruchu, oznakowany kolorem czarnym obowiązuje od sobotniego poranka. Korki spodziewane są tradycyjnie na drogach wyjazdowych z wielkich miast w kierunku miejscowości nadmorskich, a także granic Włoch.

W niedzielę, podczas weekendowych powrotów, pojawi się ponownie kolor czerwony.

Zawieszone prace na drogach

W związku z falą wyjazdów od godziny 6 do 22 sobotę i od 7 do 22 w niedzielę obowiązuje zakaz ruchu ciężarówek. Aby usprawnić przejazd zawieszono około 1400 z ponad 1600 robót na drogach i autostradach.

Nadciąga kolejna fala upałów

Meteorolodzy zapowiadają, że nad Włochy nadciąga kolejna fala upałów. Nowemu antycyklonowi afrykańskiemu nadano nazwę Charon z mitologii greckiej.

Temperatury sięgające 40 stopni panować będą przede wszystkim w centrum i na południu kraju.