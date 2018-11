Do 33 osób wzrosła liczba ofiar śmiertelnych cyklonu Gaja, który uderzył w stan Tamilnadu w południowych Indiach. Z powodu żywiołu swoje domy musiało opuścić ponad 80 tys. ludzi.

Cyklon uderzył w stan Tamilnadu w południowych Indiach / EPA/NASA / PAP

Większość ofiar śmiertelnych to osoby, które zginęły w wyniku powodzi, zawalenia się budynków i porażenia prądem.

Wiatr powalił ponad 30 tys. słupów energetycznych i 100 tys. drzew. Żywioł zniszczył drogi, budynki, uprawy owoców i warzyw.



Ewakuowane osoby przewieziono do ponad 400 ośrodków.



Meteorolodzy przewidują, że ulewne deszcze mogą potrwać w tym regionie jeszcze przez co najmniej dobę.



To już drugi cyklon, który uderzył w wybrzeże Indii w ciągu ostatniego miesiąca. W październiku w wyniku przejścia cyklonu Titli przez stany Orisa i Andhra Pradeś zginęło 70 osób.

(m)