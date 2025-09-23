Ponad tysiąc żołnierzy i około 50 samolotów bierze udział w manewrach Protective Fence 25 w Finlandii oraz nad Zatoką Botnicką. W ćwiczeniach udział biorą także siły powietrzne Danii i Szwecji.

Fiński myśliwiec F/A-18 Hornet / ABACA/Abaca/East News / East News

Fińskie myśliwce F/A-18 Hornet to główne samoloty biorące udział w tych największych zorganizowanych tej jesieni manewrach sił powietrznych. Oprócz Hornetów, w ćwiczenia zaangażowane są także szwedzkie myśliwce JAS 39 Gripen oraz m.in. samoloty transportowe C-130 Hercules szwedzkich i duńskich sił powietrznych ‒ poinformowało fińskie dowództwo.

W ćwiczeniach uczestniczą również jednostki obrony powietrznej i prowadzenia walki elektronicznej wojsk lądowych. Obszarami działań są poligony w środkowej Finlandii oraz na północy w Laponii, zlokalizowane między Rovaniemi, Kuopio, Jyvaskyla i Vaasa, a także nad Zatoką Botnicką. Oprócz głównych baz fińskich sił powietrznych w środkowej Finlandii i na zachodnim wybrzeżu kraju wsparciem jest także szwedzka północna baza Kallax w Lulea.

W ramach Protective Fence będziemy prowadzić operacje powietrzne z wykorzystaniem dużej liczby samolotów z rozproszonej grupy – przekazał płk Vesa Mantyla, szef operacji.

Manewry są częścią nowej inicjatywy obronnej TARASSIS grupy JEF (ang. Joint Expeditionary Force), Wielonarodowych Sił Ekspedycyjnych państw Europy Północnej pod przywództwem Wielkiej Brytanii. W ramach programu „od koło podbiegunowego po brzegi Bałtyku” organizowane są tej jesieni zintensyfikowane ćwiczenia członków grupy (Dania, Finlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja, Litwa, Łotwa, Estonia, oraz Holandia i Wielka Brytania). Ich celem jest demonstracja jedności, siły i zasięgu państw partnerskich broniących pokoju i bezpieczeństwa w Europie Północnej. Manewry potrwają do piątku.