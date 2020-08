Średnia wieku osób obecnie zakażonych koronawirusem we Włoszech spadła do 35 lat - ogłosił krajowy Instytut Zdrowia. Na początku epidemii zimą średnia ta wynosiła 60 lat. Wiąże się to m.in. udziałem młodych w nocnym życiu towarzyskim i mniej restrykcyjnym podejściem do stosowania środków ostrożności.

Coraz więcej młodych we Włoszech choruje na COVID 19 /PAP/PA

REKLAMA