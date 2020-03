We Włoszech zmarły już 463 osoby zarażone koronawirusem - poinformowano na codziennej konferencji prasowej w siedzibie Obrony Cywilnej w Rzymie. W ciągu doby zanotowano 97 zgonów. Liczba zarażonych obecnie w całym kraju to prawie 8 tysięcy.

We Włoszech wyleczono dotychczas 724 zakażonych koronawirusem.

Na konferencji zapowiedziano zamknięcie wszystkich ośrodków narciarskich we Włoszech.

Kampania: "Zostaję w domu"

Zostaję w domu - to hasło zainaugurowanej w niedzielę kampanii internetowej we Włoszech, w której gwiazdy show-biznesu apelują do rodaków, by nie wychodzili z domu, jeśli nie muszą, w dniach nasilającego się kryzysu z powodu szerzenia się koronawirusa.



W ten sposób znani piosenkarze, prezenterzy telewizyjni, aktorzy zareagowali na apele lekarzy, którzy zachęcają Włochów, aby spędzali jak najwięcej czasu w domu, a jeśli to możliwe w ogóle z niego nie wychodzili. Tylko tak, argumentują specjaliści, można będzie zahamować szerzenie koronawirusa, w wyniku którego w kraju w ciągu ponad dwóch tygodni zmarło 366 osób. Dotąd potwierdzono ponad 7 tysięcy zarażeń.



Apele o pozostanie w domu powtarzają lekarze w informacyjnej stacji RAI News 24 oraz w popularnych programach rozrywkowych.

Bunt we włoskich więzieniach

W wielu więzieniach we Włoszech wybuchł bunt z powodu wprowadzenia tam ograniczeń związanych z szerzeniem się koronawirusa. Chodzi głównie o zawieszenie wizyt.



W czasie buntu w zakładzie karnym w regionie Emilia-Romania więźniowie wdarli się do ambulatorium, z którego ukradli silne środki uzależniające. To właśnie ich przedawkowanie wskazano jako przyczynę śmierci osadzonych - podały włoskie media w poniedziałek. W zakładzie wszczęto śledztwo.

Protesty wybuchły także w więzieniach w Mediolanie, Palermo, Salerno, Neapolu, Frosinone, Vercelli, Alessandriii i Foggii, czyli właściwie w całym kraju. Wokół budynków pojawiły się dodatkowe patrole policji.