Korek o długości około 85 kilometrów utworzył się na autostradzie w pobliżu jeziora Bajkał w Rosji - poinformował telegramowy kanał "Baza". Pojazdy utknęły na ponad dziewięć godzin w temperaturze -18 stopni Celsjusza.

Jak przekazał w poniedziałek rano telegramowy kanał "Baza", korek ma prawie 85 kilometrów długości - rozciąga się od miejscowości Wydrino do miasta Kułtuk.

Setki pojazdów stoją w korku już od ponad dziewięciu godzin. Na zewnątrz panuje siarczysty mróz, dochodzący do -18 stopni Celsjusza.

"Ludziom kończy się jedzenie i woda, a samochodom kończy się paliwo. Wśród osób, które utknęły na autostradzie, są rodziny z dziećmi" - napisał z kolei "SHOT", inny z kanałów na Telegramie.

Korek utworzył się 1 grudnia po tym, jak ciężarówki zablokowały drogę samochodom osobowym. Ruch utrudniają oblodzone drogi, opady śniegu i słaba widoczność.

Według Bazy każdej zimy na tym odcinku autostrady tworzą się wielokilometrowe korki. "Za każdym razem mokry śnieg i ciężarówki zamieniają autostradę nad jeziorem Bajkał w lodową pułapkę" - napisano.