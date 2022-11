Amerykanie przygotowują się do Święta Dziękczynienia oraz Bożego Narodzenia. W najbliższy czwartek najważniejsze amerykańskie święto, Święto Dziękczynienia. Mieszkańcy USA zasiądą do stołów, spotkają się z bliskimi. W poniedziałek prezydent Joe Biden, zgodnie z tradycją ułaskawił dwa indyki. Przywieziono je z Karoliny Północnej. Chocolate i Chip dożyją spokojnej starości. Zamieszkają na terenie uniwersytetu stanowego Karoliny Północnej. Wezmą udział w wystawach i będą wykorzystywane w celach edukacyjnych.

/ Paweł Żuchowski / RMF FM

Prezydent życzył Amerykanom dobrego, rodzinnego i zdrowego święta. Przy okazji przypomniał Amerykanom, by się szczepili. Po ceremonii długo rozmawiał z zaproszonymi gośćmi i się z nimi fotografował. Biden we wtorek poleci do Massachusetts, gdzie będzie przebywał z bliskimi do niedzieli.

Tam też zasiądzie do świątecznego stołu. W podróż do bliskich na święto wyruszy blisko 55 milionów Amerykanów. Można spodziewać się korków na amerykańskich drogach. W całym kraju linie lotnicze przygotowują się na obsługę ponad 5 milionów ludzi, czyli o 12 procent więcej niż podczas ubiegłorocznego święta dziękczynienia.

Jest już też choinka

W poniedziałek w Białym Domu miało miejsce jeszcze jedno świąteczne wydarzenie. Zgodnie z tradycją przywieziono choinkę, która zostanie ustawiona w Pokoju Niebieskim Białego Domu. Drzewko przyjęła jak zwykle pierwsza dama. Zagadnięta przez naszego korespondenta Pawła Żuchowskiego powiedziała, że bardzo jej się podoba. Jill Biden życzyła wszystkim dobrych świąt.

W najbliższych dniach dekorowany będzie Biały Dom. Jego personel oraz wolontariusze wykorzystają czas kiedy pierwszej pary USA nie będzie w Białym Domu, by obiekt został on przygotowany na święta.

Dekorowana jest tez Choinka Narodowa przed Białym Domu. Lampki na drzewku zapali pierwsza dama Jill Biden w obecności prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ceremonia odbędzie się 2 grudnia.

Amerykanie myślą też już o zakupach. Za kilka dni obchodzić będą Czarny Piątek, czyli dzień wielkich wyprzedaży w centrach handlowych. Najbliższy weekend to czas promocji na Boże Narodzenie i początek bożonarodzeniowego sezonu w sklepach. Jest jeszcze poniedziałek, czyli Cyber Monday - dzień wielkich wyprzedaży w internecie.