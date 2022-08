W rejonie Tajwanu trwają ćwiczenia chińskich wojsk z użyciem ostrej amunicji. Pięć pocisków wylądowało w morzu niedaleko Japonii.

Pociski wylądowały w morzu w wyłącznej strefie ekonomicznej Japonii, co miało miejsce pierwszy raz w historii. Ta strefa to obszar rozciągający się poza morzem terytorialnym do 200 mil morskich.

Zadziałały japońskie systemy ostrzegania o ataku pociskami balistycznymi. Japonia nie wystrzeliła pocisków antybalistycznych, bo rakiety nie stanowiły zagrożenia dla ludzi.

Newralgiczne miejsce ćwiczeń

Wcześniej chińska armia wystrzeliła 11 pocisków balistycznych w morze w bliskiej odległości od Tajwanu - podało w czwartek ministerstwo obrony w Tajpej.

Tajwańskie ministerstwo obrony przekazało, że pociski balistyczne typu Dongfeng wystrzelone zostały o godz. 13.56 (godz. 7.56 w Polsce) do morza w pobliżu północno-wschodniej i południowo-zachodniej części tajwańskiego wybrzeża.

"Działamy normalnie i monitorujemy nasze otoczenie w odpowiedzi na irracjonalne działania Chińskiej Republiki Ludowej, mające na celu zmianę status quo i destabilizację bezpieczeństwa regionu. Nie dążymy do eskalacji, ale nie ustępujemy w kwestii naszego bezpieczeństwa i naszej suwerenności" - oświadczył resort.

Chińskie manewry zaplanowano w newralgicznych dla Tajwanu miejscach, blisko portów i lotnisk, m.in. w odległości zaledwie 10 km od tajwańskiej wyspy Xiaoliuqiu, położonej 13 km od wyspy Tajwan, a także 18 km od Nowego Tajpej, blisko stolicy kraju.

Według tajwańskiej gazety "Liberty Times" Chiny dodały w czwartek siódmą strefę ćwiczeń, a same ćwiczenia przedłużone zostały o jeden dzień i zakończą się o godz. 10 (godz. 4 w Polsce) w poniedziałek.

W czwartek tajwańskie źródła agencji Reutera potwierdziły, że około 10 chińskich okrętów i "liczne samoloty wojskowe" naruszyły tzw. linię mediany w Cieśninie Tajwańskiej. W środę, w bliskiej odległości od archipelagu Kinmen, dwukrotnie został wykryty niezidentyfikowany dron - wojsko tajwańskie użyło rac, by go odstraszyć.

Amerykanie w pobliżu

Chiny poinformowały w czwartek, że w ramach planowanych ćwiczeń przeprowadziły wielokrotne wystrzelenie pocisków balistycznych na wody przy wschodnim wybrzeżu Tajwanu. W tym samym dniu marynarka wojenna USA oświadczyła, że amerykański lotniskowiec USS Ronald Reagan prowadzi "zaplanowane działania" w pobliżu Tajwanu.

W środę zakończyła się 19-godzinna wizyta przewodniczącej Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Nancy Pelosi na Tajwanie. Chińskie MSZ potępiło tę wizytę, określając ją jako "poważną prowokację" i "igranie z ogniem".

Tego samego dnia ministrowie spraw zagranicznych państw G7 i wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa wydali wspólne oświadczenie, w którym wyrazili zaniepokojenie "niedawnymi groźbami ChRL" oraz potwierdzili "wspólne zobowiązanie do utrzymania opartego na zasadach ładu międzynarodowego, pokoju i stabilności w Cieśninie Tajwańskiej i poza nią". Prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen im podziękowała za wsparcie i zapowiedziała dalszą współpracę na rzecz pokoju w regionie.