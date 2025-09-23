Ekspert ds. UFO i reżyser filmowy Mark Christopher Lee w rozmowie z portalem dziennika "Daily Mail" stwierdził, że nie był to statek kosmiczny pochodzenia pozaziemskiego, a "prawdopodobnie bezzałogowy dron testujący nową technologię dla rządu USA lub innego mocarstwa".

Opierając się na analizie nagrań i zdjęć obiektu oraz kilku słynnych przypadkach UFO w Wielkiej Brytanii, dodał, że amerykańskie wojsko dysponuje technologią, którą wielu uznałoby w 2025 roku za czystą science fiction. Jestem przekonany, że wiele słynnych incydentów z UFO to w gruncie rzeczy wysoko zaawansowana technologia ziemska, która wyprzedza to, co uważamy za możliwe, o 30-40 lat - wyjaśnił Lee.