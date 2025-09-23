Tajemniczy obiekt w kształcie litery V został sfotografowany na niebie przez mieszkańców Los Angeles. Zdjęcia i nagrania wywołały pytania o to, co tak naprawdę krąży nad największymi miastami USA i czy faktycznie mamy do czynienia z UFO? Organizacja NUFORC, raportująca niezidentyfikowane obiekty latające, sugeruje, że chodzi o "Ultralight".
Para mieszkańców dostrzegła z balkonu czarny obiekt przypominający UFO, pokryty światłami i przez około 25 minut powoli przemieszczający się nad miastem 28 sierpnia. Z pola widzenia zniknął on około godziny 23:38 czasu lokalnego. Na zdjęciach i nagraniach wykonanych przy użyciu telefonu komórkowego widać dziewięć białych świateł na kadłubie.