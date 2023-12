To już nie science fiction

Trudno wykryć inteligencję. Ale prawdopodobnie możliwe jest wykrycie technologii - mówi amerykańskiemu "Newsweekowi" Ravi Kopparapu, planetolog z Centrum Lotów Kosmicznych NASA im. Roberta H. Goddarda. Dodaje też, że badania nad obcymi cywilizacjami już dawno wykroczyły poza ramy fantastyki.

Kopparapu pracuje nad znalezieniem planet nadających się do zamieszkania, na których mogłoby istnieć życie biologiczne lub technologiczne. W tym celu szuka śladów cywilizacji, które rozwinęły się poza naszym Układem Słonecznym.

Galileo z kolei przeszukuje niebo za pomocą technologii podczerwieni, optycznych, radiowych i audio. "W zasadzie kręcimy film nieba" - mówi "Newsweekowi" Loeb, twierdząc, że to pierwsze tak systematyczne badanie.

Przełomowy rok dla badań nad UFO

W lipcu były oficer wywiadu USA David Grusch stwierdził przed Kongresem, że rząd USA zebrał i ukrył nie stworzone przez człowieka artefakty oraz "nienaruszone i częściowo nienaruszone pojazdy". Grusch zeznał pod przysięgą, że że Stany Zjednoczone od lat 30. XX wieku są w posiadaniu technologii o pochodzeniu pozaziemskim, a także ciał obcych istot oraz prowadziły od tego czasu kampanię dezinformacji nastawioną na zaprzeczanie ich istnieniu.

Urzędnik przyznał co prawda, że sam nie widział dowodów, a jego zeznania opierały się na wywiadach z "urzędnikami wyższego szczebla". Mimo wszystko, wystąpienie byłego oficera wywiadu uznano za przełomowe.

David Grusch przemawiający przed Kongresem / Gordon Annabelle/CNP/ABACA / PAP/Abaca

Kongres podtrzymał twierdzenia Gruscha. Później zgłosili się także inni. Pilot Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych Ryan Graves przyznawał, że zarówno personel wojskowy, jak i piloci cywilni "regularnie" widują UFO. Graves powiedział również, że "gdyby opinia publiczna zobaczyła posiadane przez niego nagrania, dyskusja na szczeblu krajowym uległaby zmianie".

"Newsweek" informuje również, że na początku 2023 roku, z redakcją skontaktował się kongresman z Tennessee Tim Burchett, który przekazał, że "Stany Zjednoczone odkryły statek i istoty, niepochodzące z planety Ziemia".

Bezpieczeństwo przede wszystkim?

Komentarze takie jak te wygłoszone pod przysięgą przez Gruscha wywołały burzliwą dyskusję na temat przejrzystości działań rządu USA. Także w tej kwestii z pomocą ma przyjść Projekt Galileo ze swoją metodą naukową.

Są dwie możliwości - uważa prof. Loeb. Są to sondy reprezentujące technologie opracowane przez wrogie nam kraje, takie jak Chiny i Rosja - stwierdza. To stanowiłoby poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Zagrożenie nieznane i co gorsza takie, którego USA nie są świadome. Szef Galileo dodaje jednak: "Alternatywą jest, że to pochodzi spoza Ziemi. To może zainteresować naukowców. Tak czy inaczej ważne jest dotrzeć do sedna". Wtóruje mu Sean Kirkpatrick były szef AARO (rządowej agencji badającej zjawiska "anomalne"), który stwierdza: "Jeśli nie udowodnimy, że to obcy, znajdziemy dowody na aktywność innych ludzi na naszym podwórku. A to bardzo niedobrze".

Naukowcy rozmawiający z "Newsweekiem" sugerują, że przełom w badaniach może nastąpić w ciągu zaledwie kilku lat.