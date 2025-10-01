Wszystko już jasne: Chunk został zwycięzcą Tygodnia Grubego Niedźwiedzia. To nietypowy plebiscyt, w którym internauci z całego świata wybierają misia, który ich zdaniem najbardziej przybrał latem na wadze i w związku z tym jest najlepiej przygotowany do zimowej hibernacji.

W konkursie internauci głosowali na zwierzę, które w ich ocenie najbardziej przybrało latem na wadze / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W rywalizacji wzięło udział 12 niedźwiedzi, a głosujący z ponad 100 krajów wybierali swojego faworyta przez internet. Zwycięzca został wyłoniony na podstawie liczby głosów oddanych w dniach 23-30 września. Chunk zdeklasował konkurencję, zdobywając ponad 30 tysięcy głosów więcej niż jego największy rywal, znany jako 856. Niedźwiedź warzy ponad 500 kg.

Sukces mimo trudności

Chunk nie miał łatwego sezonu - w czerwcu doznał poważnej kontuzji, najprawdopodobniej podczas walki z innym samcem w trakcie sezonu godowego. Mimo złamanej żuchwy nie poddał się i zdołał nauczyć się łowić ryby na nowo, by przygotować się do zimowej hibernacji. Jak podkreślają strażnicy parku, jego wytrwałość i zdolność do regeneracji są godne podziwu.

Przypomniał nam, jak odporne są niedźwiedzie i jak potrafią się regenerować po urazach i trudnościach - powiedziała strażniczka Naomi Boak.

Jedna z osób, która głosowała na Chunka, Amy Hall, stwierdziła podczas transmisji na portalu współorganizującym konkursy z amerykańskimi parkami przyrodniczymi, że Chunk stał się dla niej inspiracją - wskazuje BBC.

Chunk i ja przeszliśmy przez różne trudności tego lata... i oboje nauczyliśmy się dostosowywać i goić rany. Dziękuję, Chunk, za bycie inspiracją - powiedziała.

Najpierw masa, później hibernacja

W tym roku odbyła się 11. edycja Tygodnia Grubego Niedźwiedzia. Zabawa przyciąga coraz większą uwagę. Organizatorzy podkreślają, że "gruby niedźwiedź to niedźwiedź odnoszący sukces".

Dorosłe samce niedźwiedzi osiągają średnio do 408 kg w środku lata, a przed nadejściem jesieni potrafią zwiększyć swoją masę nawet o 25 procent.

Przybieranie na wadze jest kluczowe dla przetrwania zimy - podczas hibernacji niedźwiedzie nie jedzą ani nie piją, tracąc nawet jedną trzecią masy ciała. Dorosłe samce w Parku Katmai mogą ważyć nawet ponad 540 kg, a samice są od nich średnio o jedną trzecią do połowy mniejsze.