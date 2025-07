Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skomentował wygłoszone na początku tygodnia przez Donalda Trumpa oświadczenie w sprawie działań Rosji w Ukrainie. "50 dni, które prezydent USA Donald Trump wyznaczył jako okres ultimatum dla Rosji, to niemal dwa kolejne miesiące zabijania i zniszczeń" - powiedział Zełenski, cytowany przez "New York Post".

Wołodymyr Zełenski skomentował ultimatum, jakie postawił Putinowi Donald Trump / Shutterstock

Trump oświadczył w poniedziałek, że jeśli w ciągu 50 dni nie dojdzie do porozumienia z Rosją w sprawie wojny w Ukrainie, ogłosi surowe cła wobec Moskwy, a także sankcje wobec jej partnerów handlowych. Stawka taryf może wynieść 100 procent.

Amerykański przywódca zapewnił także, że Stany Zjednoczone będą wysyłać Ukrainie uzbrojenie, za które zapłacą sojusznicy z NATO. Z kolei we wtorek Trump nie wykluczył, że termin 50 dni może zostać skrócony, "jeśli zobaczy, że Rosja nie podchodzi do tego poważnie".

Zełenski: Trump ma możliwości, by rzucić Putina na kolana

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z "New Yotk Post" ocenił, że Władimir Putin "nie jest gotowy na kompromisy", by zakończyć wojnę. Podkreślił natomiast, że Trump ma możliwość, by "rzucić go na kolana, przyspieszając surowe sankcje, które mogłyby wywołać społeczny wybuch w Rosji".

On musi to poczuć - stwierdził Zełenski.

Umowa Trump - Zełenski. "Musicie mieć to w swoim arsenale"

Nowojorska gazeta przekazała, że prezydenci USA i Ukrainy rozważają zawarcie ważnej umowy, w ramach której Amerykanie mieliby kupić ukraińskie drony przetestowane na polu walki, zaś Ukraińcy zgodziliby się na zakup w zamian uzbrojenia z USA.

Zełenski ujawnił, że jego ostatnie rozmowy z Trumpem dotyczyły umowy, która przewidywałaby wzajemne wzmocnienie technologii przez USA i Ukrainę. W jej ramach Ukraińcy mieliby podzielić się z Amerykanami wszystkim, czego się nauczyli o współczesnej wojnie w ciągu ostatnich trzech lat rosyjskiej inwazji.

Amerykanie potrzebują tej technologii i musicie mieć to w swoim arsenale - podkreślił Zełenski.

"50 dni zniszczeń"

Prezydent Ukrainy podkreślał także, że jest wdzięczny Donaldowi Trumpowi za wsparcie sankcji.

Jednocześnie zaznaczył, że ogłoszony przez Trumpa 50-dniowy okres oznacza tylko więcej śmierci i zniszczeń przez niemal dwa kolejne miesiące. Putin zmarnował czas prezydenta Trumpa. Bardzo chciałbym, by USA, Kongres i prezydent wywarły nacisk na tę sytuację z sankcjami, i im prędzej to mogłoby być zrobione, tym lepiej - ocenił.