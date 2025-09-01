​Niemiecki dziennik "Sueddeutsche Zeitung" stanowczo zareagował na wypowiedź prezydenta RP Karola Nawrockiego dotyczącą reperacji od Niemiec za straty, jakie Polska poniosła w II wojnie światowej. "Od momentu objęcia urzędu prezydenta podsyca nastroje nacjonalistyczne w kraju. Blokuje pomoc dla obywateli Ukrainy, a w rocznicę wybuchu II wojny światowej domaga się reparacji wojennych od Niemiec" - napisała gazeta.

Prezydent RP Karol Nawrocki podczas uroczystości przed Pomnikiem Obrońców Wybrzeża na Westerplatte w Gdańsku, w ramach obchodów 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej / PAP/Adam Warżawa / PAP

"Sueddeutsche Zeitung" wyraźnie nie przypadły do gustu słowa polskiego prezydenta o tym, że jako głowa państwa będzie się domagał uzyskania przez Polskę reperacji wojennych od Berlina. "Karol Nawrocki jest prezydentem Polski niecałe cztery tygodnie, ale już pilnie realizuje swoje obietnice wyborcze" - oceniono w gazecie z południa Niemiec.

Niemieckie media reagują na słowa Karola Nawrockiego o reparacjach

Podkreślono także, że od początku kampanii prezydenckiej coraz częściej słychać antyniemieckie hasła. "Są one skierowane nie tyle przeciwko samym Niemcom, co przeciwko polskim politykom, którzy rzekomo są zbyt blisko Berlina, takim jak Tusk" - napisał "Sueddeutsche Zeitung".

Dziennik zaznaczył również, że Nawrocki - z wykształcenia historyk i były dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i IPN - narzucił opinii publicznej wizję historii PiS".

Wątek rosyjski

"Prezydent milczy za to o udanej drodze pojednania polsko-niemieckiego, którego przykładem jest spotkanie byłego kanclerza RFN Helmuta Kohla z premierem Tadeuszem Mazowieckim krótko po upadku muru berlińskiego w listopadzie 1989 r. w Krzyżowej na Śląsku" - dodano. Zwrócono uwagę, że PiS konsekwentnie pomija temat reparacji wojennych od Rosji - państwa będącego następcą Związku Radzieckiego, którego Armia Czerwona najechała Polskę 17 września 1939 r.

Krytyka prezydenckiego weta o pomocy dla Ukraińców

Dziennik ocenił także, że postulat reparacji wojennych Karola Nawrockiego podczas uroczystości rocznicowych na Westerplatte spotkał się ze sprzeciwem premiera Donalda Tuska. W swoim przemówieniu Tusk przypomniał, kto jest wrogiem, a kto sojusznikiem. W gazecie zauważono, że Tusk nie wspomniał wprawdzie o Niemczech jako partnerze, ale podkreślił współpracę w ramach NATO.

Gazeta skrytykowała polskiego prezydenta za zawetowanie rządowej ustawy dotyczącej pomocy obywatelom Ukrainy. Podkreślił, że prezydent działa zgodnie ze swoim hasłem wyborczym "Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy".