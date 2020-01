Autobus przewożący uczniów wjechał na przydrożną bombę. W eksplozji zginęło 14 osób, a dziewięć zostało rannych. Informację podają media, powołując się na źródła w służbach bezpieczeństwa i policji.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

AFP pisze, że większość ofiar to uczniowie, którzy wracali do szkół po przerwie noworocznej.



BBC przekazuje, że autobus wjechał na improwizowany ładunek wybuchowy w prowincji Sourou w pobliżu granicy z Mali.



Nie wiadomo, kto jest odpowiedzialny za podłożenie bomby. Do zdarzenia doszło w regionie, w którym w ostatnich dwóch latach zwiększyły aktywność ugrupowania powiązane z Al-Kaidą i Państwem Islamskim - zauważa Reuters.