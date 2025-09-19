Brytyjska służba wywiadowcza MI6 uruchomiła nowy portal internetowy o nazwie Silent Courier, który ma służyć do rekrutacji zagranicznych agentów, szczególnie z Rosji. Nowatorska platforma działa w sieci Tor, zapewniając anonimowość potencjalnym informatorom i umożliwiając bezpieczne przekazywanie tajnych informacji.

MI6 rekrutuje szpiegów / Shutterstock

Nowoczesna rekrutacja szpiegów przez internet

MI6 postanowiła wykorzystać najnowsze technologie do poszukiwania nowych agentów poza granicami kraju. W piątek ogłoszono uruchomienie portalu Silent Courier, który działa w tzw. dark webie, czyli ukrytej części internetu dostępnej m.in. przez przeglądarkę Tor. Dzięki temu potencjalni informatorzy mogą kontaktować się z MI6 w sposób anonimowy i bezpieczny, minimalizując ryzyko dekonspiracji.

Instrukcje dotyczące korzystania z Silent Courier zostały opublikowane na nowym kanale MI6 na YouTube. Brytyjski rząd podkreśla, że jest to element szerszej strategii wzmacniania działań wywiadowczych przy użyciu najnowocześniejszych technologii. Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, Yvette Cooper, zaznaczyła, że MI6 intensyfikuje swoje wysiłki, by pozyskiwać nowych szpiegów nie tylko w Rosji, ale na całym świecie.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Korzystanie z Silent Courier wymaga od użytkowników zachowania szczególnej ostrożności. MI6 zaleca, by osoby zainteresowane kontaktem korzystały z zaufanych sieci VPN oraz urządzeń, które nie są powiązane z ich prawdziwą tożsamością. W oficjalnym komunikacie brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych podkreślono, że takie środki ostrożności są niezbędne, zwłaszcza w krajach, gdzie działalność wywiadowcza wiąże się z dużym ryzykiem.

Na oficjalnej stronie MI6 (sis.gov.uk) również można znaleźć szczegółowe instrukcje dotyczące bezpiecznego kontaktu. Wywiad zaleca m.in. założenie nowego adresu e-mail, który nie zawiera żadnych danych osobowych, takich jak imię, nazwisko czy numer telefonu.

Inspiracja Jamesem Bondem i zmiana na szczycie MI6

Premierze portalu Silent Courier towarzyszy profesjonalnie zrealizowany film promocyjny, który nawiązuje do klasycznego wizerunku brytyjskiego szpiega znanego z filmów o Jamesie Bondzie. W materiale widzimy m.in. samotnego agenta przemierzającego pustynię SUV-em oraz sceny z głębokiego lasu. Wideo prezentuje również przykładowy interfejs Silent Courier na smartfonie, z napisem po rosyjsku "przesyłanie informacji".

Uruchomienie portalu zbiegło się z odejściem dotychczasowego szefa MI6, Richarda Moore’a, który przez pięć lat kierował służbą jako "C". W swoim pożegnalnym przemówieniu w Stambule Moore podkreślił, że "wirtualne drzwi MI6 są otwarte" dla wszystkich, którzy chcą przekazywać informacje. Jego następczynią zostanie Blaise Metreweli - pierwsza kobieta na tym stanowisku w historii MI6. Metreweli wcześniej pełniła funkcję "Q", odpowiadając za innowacje i technologie w wywiadzie.

MI6 idzie w ślady CIA

Warto przypomnieć, że podobne rozwiązania wprowadziła już wcześniej amerykańska CIA, która również korzysta z sieci Tor do rekrutacji zagranicznych informatorów. Brytyjski wywiad liczy, że dzięki Silent Courier uda się pozyskać cenne informacje, zwłaszcza z Rosji, gdzie sytuacja polityczna i bezpieczeństwo potencjalnych informatorów są szczególnie trudne.

źródło: CNN