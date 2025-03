Komisja Europejska wezwała w poniedziałek Belgrad do "szybkiego, przejrzystego i wiarygodnego" dochodzenia w sprawie.

Zaproszenie dla FBI

Minister spraw wewnętrznych Serbii Ivica Daczić zwrócił się we wtorek oficjalnie do Kasha Patela, dyrektora amerykańskiego FBI, z zaproszeniem do pomocy w "ustaleniu wszystkich okoliczności zdarzenia".

W poniedziałek Daczić zapewnił, że "serbska policja nigdy w swojej historii nie korzystała ze środków zabronionych, w tym z broni sonicznej".

Masowe protesty w Serbii po katastrofie na dworcu

Zorganizowany w sobotę przez studentów protest był kolejną z serii demonstracji, będących odpowiedzią na tragedię na dworcu kolejowym w Nowym Sadzie, w wyniku której w listopadzie 2024 r. zginęło 15 osób.

Demonstranci zarzucają władzy korupcję i zaniedbania, które - ich zdaniem - doprowadziły do zawalenia się części dachu dworca.