W Rosji zmarło w ciągu ostatniej doby 115 pacjentów z Covid-19, w tym 71 w Moskwie - poinformował sztab ds. walki z pandemią. W ciągu ostatniej doby w kraju wykryto 9263 nowe infekcje. Dzień wcześniej przyrost zakażeń spadł poniżej 9 tysięcy.

Zdj. ilustracyjne / FEHIM DEMIR / PAP/EPA

Dobowa liczba nowych zgonów jest najwyższa od 16 maja, gdy było ich 119. Łączna liczba przypadków śmiertelnych w Rosji od początku epidemii sięgnęła 2837.

Ogólna liczba zakażeń w kraju zbliżyła się do 300 tysięcy - wynosi teraz 299 941. Tak jak poprzednio, ponad 40 proc. nowych infekcji dotyczy osób, które nie mają objawów choroby. Od początku maja przyrost zakażeń nie przekracza już progu 10 tysięcy.

Od początku pandemii wyleczono 76 130 osób, z których 5921 opuściło szpitale w ciągu ostatniej doby.

W Rosji utrzymuje się tendencja spadkowa nowych zakażeń i nawet jeśli w najbliższym czasie nastąpi wzrost, to nie będzie on raptowny - powiedziała lekarka Jelena Malinnikowa z ministerstwa zdrowia Rosji. Wyraziła ona przypuszczenie, że do lipca sytuacja w Rosji unormuje się i że należy stopniowo znosić ograniczenia wprowadzone w związku z epidemią. Niezależny portal Meduza, powołując się na modele matematyczne, ocenia, że w Rosji 18 maja nastąpił szczyt epidemii.

Bilans epidemii w Rosji / RMF FM

Oficjalnie 27 spośród ponad 80 regionów Federacji Rosyjskiej jest gotowych do stopniowego luzowania ograniczeń. Taką ocenę wygłosił w poniedziałek premier Michaił Miszustin. Jednak sytuacja epidemiczna jest bardzo zróżnicowana, zależnie od regionu. Stopniowo powraca do zwykłego życia obwód murmański, gdzie otwarto obiekty sportowe na wolnym powietrzu i mniejsze sklepy niespożywcze. W niektórych rejonach obwodu leningradzkiego działają, według specjalnego regulaminu, kluby fitness i kina. Do przyjęcia gości od 1 czerwca przygotowują się niektóre sanatoria w Kraju Krasnodarskim nad Morzem Czarnym. Praktycznie we wszystkich regionach Syberii rozpoczęło się stopniowe łagodzenie ograniczeń.

Znów przywrócono jednak zakazy w obwodzie saratowskim na Powołżu, przy granicy z Kazachstanem. Nowe zakażenia sprawiły, że władze odwołały zezwolenie na spacery i uprawianie sportu na świeżym powietrzu.

Problemy w Dagestanie

Podczas gdy w Moskwie, która jest największym w Rosji ogniskiem infekcji, liczba zakażeń wyraźnie spada, w Dagestanie - republice na Kaukazie Północnym - rośnie liczba zgonów wywołanych Covid-19 i pozaszpitalnym zapaleniem płuc. Oficjalnie zarejestrowano w Dagestanie 29 przypadków śmiertelnych koronawirusa, ale na pozaszpitalne zapalenie płuc zmarło ponad 600 osób. System ochrony zdrowia jest w kryzysie, kończą się wolne miejsca w szpitalach, na przyjazd pogotowia ratunkowego w Machaczkale trzeba czekać dobę - powiedzieli mieszkańcy miasta portalowi Meduza.

Nadal też dochodzi do zakażeń w placówkach opieki i w armii. Liczba infekcji wśród żołnierzy i kursantów uczelni wojskowych sięga obecnie 3,2 tys. - poinformowało w poniedziałek ministerstwo obrony Rosji. Władze Petersburga podały tego dnia, że w jednym ze szpitali psychiatrycznych wirusa wykryto od marca u około 470 osób: 56 osób z personelu i 411 pacjentów.

Koronawirusa zdiagnozowano u kolejnego, szóstego posła Dumy Państwowej (niższej izby parlamentu Rosji). Do tej pory dwóch deputowanych pozostaje w szpitalu.