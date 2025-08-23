Podczas międzynarodowych ćwiczeń wojskowych Atlantic Trident 25 w Finlandii francuski myśliwiec Rafale zdołał namierzyć i "zestrzelić" amerykańskiego F-35A Lightning II. Opublikowane przez francuskie siły powietrzne nagranie wywołało szeroką dyskusję wśród ekspertów i wojskowych na całym świecie.

Namierzony przez Rafale myśliwiec F-35A Lightning II (kadr z nagrania opublikowanego przez Francuskie Siły Powietrzne) / @Armee_de_lair (X) /

Francuski Rafale kontra amerykański F-35A

W 44-sekundowym nagraniu z ćwiczeń Atlantic Trident 25 widać, jak francuski Rafale, wielozadaniowy myśliwiec generacji 4,5, skutecznie namierza amerykański myśliwiec piątej generacji F-35A Lightning II i symuluje jego zestrzelenie. Do zdarzenia doszło podczas manewrów, które odbyły się w Finlandii w dniach 16-27 czerwca 2025 r. W ćwiczeniach uczestniczyły siły powietrzne Francji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych oraz gospodarza - Finlandii.

Przebieg symulowanego starcia

Jak pisze portal dziennika "Economic Times", opublikowane 20 sierpnia przez Francuskie Siły Powietrzne nagranie rozpoczyna się od startu Rafale, po czym widać przelatującego F-35A. Pilot francuskiej maszyny podejmuje próbę namierzenia amerykańskiego samolotu bojowego. W 15. sekundzie filmu radar Rafale rejestruje F-35, a w tle słychać komendę "take the shot", co oznacza symulowane odpalenie pocisku i zestrzelenie przeciwnika.

W dalszej części nagrania Rafale dwukrotnie namierza także wyprodukowany w Stanach Zjednoczonych, ale będący na wyposażeniu fińskich sił powietrznych myśliwiec wielozadaniowy F/A-18 Hornet.