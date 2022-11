​Poparcie dla prezydenta Bidena spadło o jeden punkt do 39 proc. według sondażu Ipsos dla Reutersa, opublikowanym na dzień przed wyborami do Kongresu. To poziom bliski najgorszemu wynikowi Bidena od początku tych badań.

Prezydent USA Joe Biden / Shutterstock Według agencji spadek notowań prezydenta potwierdza przewidywania politologów spodziewających się, że Republikanie przejmą kontrolę nad Izbą Reprezentantów i być może też nad Senatem we wtorkowych wyborach. Badanie wskazuje, że największym problemem wskazywanym przez respondentów jest zmagająca się z wysoką inflacją (8,2 proc.) gospodarka, na którą wskazał co trzeci z nich. Kolejnymi są przestępczość i aborcja. Wynik Bidena jest o 3 punkty wyższy od tego, który zanotował w czerwcu i lipcu, który był dotąd jego najgorszym w sondażach Ipsosa. Nowe badanie jest mniej więcej zbieżne z wynikami sondaży innych pracowni. Według średniej z ostatnich sondaży opracowanej przez portal FiveThirtyEight, pracę prezydenta pozytywnie ocenia 41,5 proc. wyborców, zaś negatywnie - 53,1 proc. Zobacz również: Zełenski apeluje o nakłonienie Rosji do "prawdziwych rozmów pokojowych"

