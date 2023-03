Już wcześniej wzywał do tego linie lotnicze w orędziu o stanie państwa. Opłaty za bagaż są wystarczająco złe - linie lotnicze nie mogą traktować twojego dziecka jak bagażu - argumentował prezydent.

Przewoźników czekają kary?

Według Reutersa przewoźnicy, którzy nie będą honorować tych zaleceń mogą spotkać się z karami ze strony Ministerstwa Transportu (USDOT). Resort zamierza zaproponować przepisy zakazujące liniom lotniczym pobierania dodatkowych opłat za miejsca rodzinne. W przyszłym tygodniu ujawni, którzy przewoźnicy zobowiązali się do nie pobierania takich opłat.



Minister Transportu Pete Buttigieg chwalił American Airlines za to, że "stała się pierwszą amerykańską linią lotniczą, która zobowiązała się do umieszczenia tej gwarancji w swoim planie obsługi klienta".



Buttigieg zauważył w zeszłym tygodniu, że przewoźnik Frontier Airlines wprowadził przepisy, zgodnie z którymi co najmniej jeden rodzic będzie automatycznie dostawał miejsce z każdym dzieckiem w grupie rodzinnej w wieku poniżej 14 lat bez dodatkowych kosztów.



We wrześniu Biden podkreślił, że jego administracja "rozprawiła się" amerykańskimi liniami lotniczymi w celu lepszego traktowanie pasażerów w przypadku odwołanych lub opóźnionych lotów. Prawie wszyscy przewoźnicy w przypadku opóźnień z ich winy zgodzili się zaoferować klientom posiłki i noclegi.