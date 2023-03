Ultimatum prezydentowi Emmanuelowi Macronowi stawiają najpotężniejsze francuskie centrale związkowe. Jeżeli projekt podwyższenia wieku emerytalnego z 62 do 64 lat nie zostanie wycofany do najbliższego wtorku, to Francję sparaliżuje największy od 18 lat bezterminowy strajk generalny.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Paryscy komentatorzy podkreślają, że wszystko wskazuje na to, iż forsowany przez prezydenta Emmanuela Macrona projekt reformy emerytalnej nie zostanie wycofany przed 7 marca. Całą Francję sparaliżuje więc prawdopodobnie strajk m.in. kolejarzy, pracowników przedsiębiorstw komunikacji miejskiej, energetyków, pocztowców, nauczycieli i służb oczyszczania miast. Związkowcy już teraz grożą, że przestanie kursować paryskie metro i większość pociągów, a po kilku dniach może zacząć brakować paliwa na stacjach benzynowych w całym kraju. Senacka Komisja Spraw Socjalnych, która wczoraj zajęła się rządowym projektem reformy zakładającej podniesienie wieku emerytalnego z 62 do 64 lat, zaakceptowała tekst po wprowadzeniu kilku poprawek. Poprawki głównie wnoszą korzystniejsze rozwiązania w sprawie przechodzenia na emeryturę matek i ochrony starszych pracowników. Związkowcy uznali je jednak za niewystarczające. Koalicja największych francuskich central związkowych już od połowy stycznia cyklicznie organizuje całodniowe protesty, domagając się od rządu rezygnacji z reformy systemu emerytalnego. Rząd i prezydent Francji Emmanuel Macron argumentują, że reforma systemu emerytalnego jest konieczna, by utrzymać wypłacalność systemu. Sondaże pokazują, że dwie trzecie Francuzów wypowiada się przeciwko proponowanym zmianom. Wielu z nich uważa, ze to nienajlepszy moment na tego typu reformy. Ludzie są bowiem zmęczeni po serii epidemicznych lockdownów i muszą stawiać czoła drożyźnie, w tym astronomicznym podwyżkom cen żywności i energii. Zobacz również: Rosja zawiesza udział w traktacie START. Putin podpisał ustawę

Opracowanie: Justyna Lasota-Krawczyk