Rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre / SHAWN THEW / PAP/EPA Wciąż zbieramy informacje na temat tego, co się zdarzyło, by mieć lepszą perspektywę i jasność. Ale mogę powiedzieć bardziej ogólnie, że co do zasady, nie popieramy ataków wewnątrz Rosji - powiedziała Jean-Pierre podczas briefingu prasowego, pytana o atak na Moskwę za pomocą dronów. Jasno wyraziliśmy to nie tylko publicznie, ale też prywatnie Ukraińcom - dodała. Jednocześnie zaznaczyła, że to Ukraina jest ofiarą brutalnej agresji ze strony Rosji, zaś tylko w maju wojska Kremla przeprowadziły 17 rund bombardowań ukraińskich miast. Zasugerowała też, że polityka USA nie ulegnie zmianie, zarówno jeśli chodzi o zakaz używania przekazanego Ukrainie uzbrojenia do ataków w Rosji, jak i jeśli chodzi o kontynuację przekazywania broni w celu wyzwolenia ukraińskich ziem zagrabionych przez Rosję. Zapowiedziała też, że pomoc Ukrainie będzie też jednym z głównych tematów rozmów prezydenta Bidena i premiera Wielkiej Brytanii Rishiego Sunaka podczas wizyty Sunaka w Białym Domu w przyszłym tygodniu. Biały Dom zapowiedział, że szef brytyjskiego rządu odwiedzi Waszyngton 8 czerwca. Drony nad Moskwą We wtorek rano pojawiły się doniesienia o kilku dronach, które uderzyły w budynki mieszkalne na południowym zachodzie Moskwy. W miejscowości Usowo, położonej 10 minut jazdy od wsi Razdory, gdzie został zestrzelony jeden z dronów, znajduje się rezydencja Władimira Putina Nowo-Ogariowo. Portale informacyjne i media społecznościowe podawały rozmaitą liczbę dronów, od 8 do nawet 25. Serwis InformNapalm - wywodząca się z Ukrainy międzynarodowa grupa niezależnych dziennikarzy, wolontariuszy i hakerów walczących z propagandą Kremla - przekazał, że drony nadleciały ze wschodniej części obwodu moskiewskiego. Aparaty te były produkcji chińskiej - utrzymuje serwis. Zobacz również: Podolak: ​Atak dronów zszokował polityczną elitę Rosji