Prezydent Donald Trump nie zobowiązywał się na razie do wysyłania amerykańskich żołnierzy do Strefy Gazy – wyjaśnił w środę Biały Dom. Podkreślono również, że USA nie będą finansować jej odbudowy. Słowa sprostowania przychodzą po szeroko dyskutowanej wypowiedzi amerykańskiego lidera, który mówił we wtorek, że USA przejmą kontrolę nad Strefą Gazy.

Prezydent USA Donald Trump / FRANCIS CHUNG/POLITICO/POOL / PAP/EPA

Prezydent nie zobowiązywał się do rozmieszczenia żołnierzy na terenie Strefy Gazy - powiedziała dziennikarzom rzecznik Białego Domu Karoline Leavitt.

Zaznaczyła, że Trump powiedział, iż "Stany Zjednoczone nie będą finansować odbudowy Strefy Gazy". Jego administracja będzie współpracować z naszymi partnerami w regionie, by odbudować ten region - sprecyzowała.

Według sekretarza stanu Marca Rubio Trump zaoferował jedynie, że Stany Zjednoczone będą odpowiadały za odbudowę Strefy Gazy, a w jego ofercie chodzi o "oczyszczenie gruzów i zniszczeń". Jak dodał, w czasie wykonywania tych prac mieszkańcy Strefy Gazy będą musieli gdzieś mieszkać.

Zapewnił, że propozycja Trumpa nie jest wrogim krokiem, a jej szczegóły wymagają jeszcze opracowania. Myślę, że to bardzo szlachetny gest - dodał podczas wizyty w Gwatemali.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Trump zapowiada przejęcie Strefy Gazy. Czy takie rozwiązanie jest możliwe?

Strefa Gazy "kurortem dla międzynarodowych ludzi"

Trump oświadczył we wtorek na wspólnej konferencji prasowej z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu, że USA przejmą kontrolę nad Strefą Gazy. Zapowiedział, że Amerykanie zrównają ten teren z ziemią, stworzą tam "nieograniczoną liczbę miejsc pracy" oraz kurort, w którym mieszkać będą "międzynarodowi ludzie", w tym Palestyńczycy. Jednocześnie powiedział, że mieszkańcy Strefy powinni zostać przesiedleni do sąsiednich krajów arabskich, które na swój koszt miałyby wybudować dla nich miejsca do zamieszkania w "pokoju i harmonii".

Wypowiedź Trumpa wywołała falę oburzenia na świecie. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres ostrzegł w środę przed próbą "czystek etnicznych" w Strefie Gazy. Rzecznik Guterresa, Stephane Dujarric zaznaczył, że "wszelkie przemieszczanie ludności pod przymusem jest równoznaczne z czystką etniczną".

Zdaniem organizacji obrony praw człowieka Amnesty International plan "przejęcia kontroli" nad Strefą Gazy jest "przerażający i nielegalny".

Sikorski: Propozycja, którą powinniśmy rozważyć

Myślę, że jak Stany Zjednoczone chcą przejąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo, za odbudowę, za wyżywienie ludności Gazy, to jest to propozycja, którą powinniśmy rozważyć - powiedział polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, cytowany przez PAP.

Polityk uznał jednak plany wysiedlenia Palestyńczyków do państw ościennych za niewykonalne.

Minister podkreślił, że Polska uznaje państwowość Palestyny i uważa, że "nic nie powinno się dziać bez udziału samych Palestyńczyków".

Zapytany, czy jego zdaniem słowa Trumpa o wysiedleniu ludności palestyńskiej nie sprowokują zamachów terrorystycznych wymierzonych w Amerykanów i sojuszników USA, w tym Polaków, Sikorski odparł, że najpierw chciałby lepiej zrozumieć, co Trump miał dokładnie na myśli, mówiąc o swoich planach wobec Strefy Gazy. O to, co znaczą słowa prezydenta, trzeba zapytać chyba same Stany Zjednoczone - dodał.