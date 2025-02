Nie można wykluczyć prowokacji w związku z planowanym odłączeniem się krajów bałtyckich od rosyjsko-białoruskiej sieci elektroenergetycznej - ostrzegł prezydent Łotwy Edgars Rinkeviczs. Służby tego kraju zostały postawione w stan najwyższej gotowości.

Edgars Rinkeviczs / Kimmo Brandt / PAP/EPA

Nie możemy wykluczyć pewnego rodzaju prowokacji. Dlatego łotewskie i zagraniczne służby są postawione w stan najwyższej gotowości - powiedział Rinkeviczs po spotkaniu z premier Eviką Siliną. Przyznał, że odłączenie od rosyjsko-białoruskiej sieci elektroenergetycznej i synchronizację z systemem przesyłowym Europy jest najważniejsze dla wzmocnienia bezpieczeństwa narodowego i niezależności po rezygnacji z rosyjskiego gazu ziemnego i ropy naftowej.



Wszystkie nasze odpowiedzialne organy i siły zbrojne są zaangażowane w ten proces, aby zapobiec ewentualnym zagrożeniom hybrydowym - zapewniła szefowa łotewskiego rządu. Mamy "plan awaryjny" na wypadek różnych zdarzeń - dodała.



Także rada miejska Rygi po posiedzeniu Komisji Obrony Cywilnej potwierdziła "pełne przygotowanie" do przełączenia sieci i nieprzerwanego świadczenia usług komunalnych oraz funkcjonowania miejskiej infrastruktury.



Nie musicie przesadnie przygotowywać się na to, czy zmieniać swoich nawyków - uspokajał mieszkańców i przyjezdnych burmistrz Vilnis Kirsis.



Urzędnicy przestrzegają jednak, że w trakcie procesu przełączenia, który rozpocznie się w piątek późnym wieczorem i potrwa do niedzieli, mogą wystąpić okresowe skoki napięcia. Zaleca się wcześniejsze naładowanie telefonów i zatankowanie samochodów, a w razie wyjazdu z domu, odłączenie od sieci wrażliwych sprzętów, np. komputerów.



Kraje bałtyckie są ostatnimi w UE, które nie są jeszcze połączone z systemem przesyłowym Europy kontynentalnej CESA (Continental Europe Synchronous Area) i funkcjonują w ramach współpracy energetycznej BRELL, wykorzystującej poradziecką infrastrukturę. Decyzję o rezygnacji z tego systemu podjęto ponad 10 lat temu w związku ze zmianami stosunków politycznych między UE, krajami bałtyckimi a Rosją. Atak Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. przyspieszył realizację tego procesu.



Przełączenie sieci rozpocznie się na Litwie - tamtejsze linie zostaną przyłączone do polskich - a zakończy się w Estonii.