​Od 14 stycznia 2026 roku turyści spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego zapłacą więcej za wstęp do słynnego Luwru. Cena biletu wzrośnie aż o 45 procent i wyniesie 32 euro.

/ Shutterstock

Od 2026 roku bilet do Luwru dla turystów spoza EOG będzie kosztował 32 euro.

Podwyżka dotyczy m.in. obywateli USA i Chin.

Nowa cena oznacza wzrost o 45 procent względem obecnej stawki.

Administracja muzeum liczy na dodatkowe dochody rzędu 15-20 mln euro.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Administracja paryskiego Luwru zatwierdziła decyzję o podwyżce cen biletów dla turystów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Od 14 stycznia 2026 roku osoby odwiedzające muzeum, które nie pochodzą z krajów EOG, zapłacą za bilet 32 euro. Nowa stawka obejmie m.in. turystów z USA i Chin, którzy należą do najliczniejszych grup odwiedzających Luwr.

Wzrost cen i oczekiwane korzyści finansowe

Obecnie bilet do Luwru kosztuje 22 euro, co oznacza, że podwyżka wyniesie aż 45 procent. Jest to więcej, niż początkowo zapowiadano - wcześniej mówiono o cenie 30 euro. Według władz muzeum, wyższe ceny mają przynieść dodatkowe dochody w wysokości 15-20 milionów euro rocznie. Środki te mają zostać przeznaczone na rozwiązanie problemów strukturalnych placówki.

Decyzja o zróżnicowaniu cen spotkała się z krytyką ze strony związków zawodowych. Przedstawiciele związku SUD podkreślają, że podwyżka narusza ideę uniwersalizmu i równego dostępu do zbiorów muzeum. Związkowcy zwracają również uwagę na możliwe dodatkowe obciążenia dla personelu, który będzie musiał sprawdzać pochodzenie turystów.

Obawy dotyczące kontroli i obsługi zwiedzających

Francuski Trybunał Obrachunkowy w swoim raporcie zwrócił uwagę, że wprowadzenie wyższych cen dla turystów spoza Europy oznacza konieczność weryfikacji pochodzenia dużej liczby odwiedzających. Może to prowadzić do wydłużenia kolejek i zwiększenia obowiązków pracowników muzeum.

Minister kultury Rachida Dati zapowiedziała, że podobne rozwiązania zostaną wprowadzone w innych francuskich muzeach i zabytkach. Pałac w Wersalu planuje podwyżkę ceny biletu o 3 euro dla turystów spoza Europy. Z kolei Muzeum d'Orsay nie przewiduje na razie zmian w cenniku.